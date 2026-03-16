Născut în Cheria, Anouar Malek, al cărui nume real este Nouar Abdelmalek, este un fost ofițer, scriitor și jurnalist algerian. A fugit în străinătate în 2006 și a primit azil politic în Franța după ce a fost închis și torturat la Alger în 2005. În august 2023, membri ai familiei sale au fost arestați. Doi dintre frații săi au fost expulzați din Jandarmeria Națională Algeriană.

Purtătorul de cuvânt al armatei israeliene a anunțat în mod eronat eliminarea unui lider algerian al rețelei de socializare X, Anouar Malek, confundându-l cu Ahmad Rasouli, un oficial al serviciului de informații al Gărzii Revoluționare din Iran.

Malek, care are aproape 600.000 de urmăritori pe platforma X, a reacționat cu ironie la incident: „Dumnezeule mare, sunt mort în Liban și nici măcar nu știu!”.

Într-o altă postare, el a adăugat: „Chiar și armata israeliană a anunțat eliminarea lui Anouar Malek în Liban, confundându-mă cu Ahmad Rasouli. Ulterior, au editat postarea și au șters imaginea atașată”.

Greșeala nu a trecut neobservată pe rețelele sociale din lumea arabă, fiind descrisă drept «un nou scandal» al purtătorului de cuvânt al armatei israeliene.

Publicațiile arabe au relatat că incidentul a stârnit atât ironii, cât și indignare. Armata israeliană a recunoscut două erori în grafica publicată, care includea numele și fotografiile unor presupuse ținte eliminate.

Pe lângă cazul lui Malek, s-a constatat o altă confuzie: fotografia unui alt comandant al Gărzii Revoluționare a fost atribuită greșit unui alt lider eliminat, Abu Dhar Mohammadi.

În luna mai 2024, un incident similar a avut loc când numele comandantului Brigăzii Rafah a Hamas, Mohamed Shabaneh, a fost atribuit în mod greșit unui jurnalist egiptean cu același nume. Jurnalistul, membru al Senatului egiptean și fost secretar general al Sindicatului Jurnaliștilor, a declarat la vremea respectivă pentru televiziunea egipteană că eroarea este un semn de „ignoranță și dezinformare”.

Într-un comunicat emis vineri, purtătorul de cuvânt al armatei israeliene a anunțat că peste 350 de luptători Hezbollah, inclusiv 15 comandanți de rang înalt, au fost eliminați de la începutul implicării organizației teroriste șiiite din Liban în conflict.

Printre liderii eliminați se numără Zaid Ali Jamaa, responsabil pentru administrarea forței de foc a Hezbollah, și Ali Baazar, șeful serviciului de informații al Corpului Libanez al Gărzii Revoluționare.

De asemenea, a fost confirmată eliminarea altor șapte comandanți Hezbollah și mai mulți lideri din grupuri afiliate Gardienilor Revoluției Islamice din Iran.

„Atacurile aeriene, maritime și terestre efectuate săptămâna trecută au vizat liderii militari ai regimului terorii iraniene din Liban, slăbind semnificativ capacitatea acestora de a coordona și executa atacuri împotriva Israelului”, se menționează în comunicatul armatei.

Totodată, se subliniază că grupările teroriste continuă să opereze din zone dens populate din Liban, utilizând civilii ca scuturi umane.

„Armata israeliană nu va permite niciun fel de amenințare la adresa cetățenilor săi și va continua să acționeze pentru eliminarea tuturor pericolelor”, se mai arată în declarație.



