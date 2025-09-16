  • Lansat în 1967, Ö3 este unul dintre posturile de radio naționale ale postului public de radio austriac ORF. Formatul de azi al Hitradio Ö3 se concentrează pe muzică pop și hituri din anii 80 până în prezent. Are cea mai mare cotă de audiență (în medie 31%) dintre toate posturile austriece.

Incidentul a avut loc în timpul emisiunii matinale „Ö3 Wecker”, una dintre cele mai ascultate din Austria. Nora Frey, pe atunci moderatoare a emisiunii, a făcut un comentariu controversat în timpul ce prezenta o știre despre prezervative colorate.

Ea a spus: „Dar atenție, domnilor: negrul subțiază!”. Comentariul a fost considerat nepotrivit de către conducerea postului.

Frey a explicat, totul, acum, pe Facebook: „Șeful meu de atunci era Dieter Dorner, care era, de fapt, foarte drăguț și foarte credincios. S-a supărat și am fost scoasă din program timp de o lună. Nu mi s-a mai permis să moderez. Am fost pedepsită”.

Pentru Frey, mamă singură cu un fiu, suspendarea a însemnat și pierderi financiare semnificative: „Așa erau lucrurile pe atunci, dacă ceva nu convenea cuiva. După perioada de pedeapsă, mi s-a permis să revin. Colegii mei m-au considerat foarte cool, de altfel”.

Frey a continuat să lucreze pentru ORF până în 2001, moderând și alte emisiuni precum „Ö3 Freizeichen” și „Radio Holiday”.

În 2017, s-a întors pentru scurt timp la microfonul Ö3 cu ocazia aniversării a 50 de ani a postului. În prezent, ea lucrează ca trainer media și predă la Academia Militară Theresiană din Wiener Neustadt.

Nora Frey este „o pionieră a radioului, prima din Austria care a dezvoltat cu succes un format radio în care ascultătorii pot suna”, a notat, anul trecut, oe1.orf.at.

