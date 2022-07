Venit în urmă cu doar un an în Transilvania, un lituanian se declară încântat de această latură a românilor: „Sunteți ca noi, vă plac berea și vinul. Și sunteți săritori”

Rolandas Baravykas, 26 de ani, este unul dintre jucătorii aduși în această vară de U Cluj pentru a avea un sezon remarcabil în Liga 1, după 7 ani de parcurs prin eșaloanele inferioare. Lituanianul are deja un an de când este în România, a evoluat un sezon la Arad, la UTA, după ce-a jucat în țara sa, apoi în Cipru și în Albania.

Rolandas este o fire deschisă, un om simplu, care-și împarte timpul între serviciu, antrenamente și meciurile de fotbal, și viața de familie, el fiind în Transilvania alături de soție și de băiețel. Fundașul lateral, component al naționalei Lituaniei, cu 29 de selecții și două goluri pentru reprezentativa baltică, apreciază stilul de viață întâlnit în România, sperând că traiul lui, al familiei, al nostru nu va fi tulburat de o escaladare a războiului din Ucraina.

La muncă, în tricoul lui U Cluj

Libertatea: Rolandas, cum îți merge în România?

Rolandas Baravykas: În România, mă simt bine. Chiar nu am nicio problemă cu țara sau cu oamenii de aici. Rutina mea zilnică este clară, cu antrenament dimineață, apoi vin acasă la familia mea, mâncăm împreună, apoi, dacă după-amiaza este liberă și nu am o a doua ședință de pregătire, ieșim pentru o plimbare în parc sau în oraș. Beau o cafea cu soția pe undeva, vorbim, râdem, iar acest lucru ne dă o energie pozitivă, bună. Petrec și petrecem mult timp cu băiețelul nostru, apoi urmează restul. Uneori, sunt atât de obosit, încât vreau să stau doar acasă și să trag un pui de somn bun.

– Ai și familia aici, soția, Samanta, și băiețelul, Ragnaras. Cum se simt ei în România?

– E clar că soția se simte cel mai bine în țara natală, în Lituania, dar aici ea se simte normal. Ce-i place aici? Vremea de afară. Mi-a spus de multe ori că România e o țară frumoasă, datorită naturii, a orașelor și a centrelor istorice din diverse orașe pe care le-am vizitat. Fiul meu? El are nevoie, la vârsta lui, ca mama și tatăl lui să fie împreună, iar dacă suntem împreună, el se simte perfect. Sincer, el se simte bine cu noi amândoi, nu cred că-i pasă prea mult dacă țara e România, Anglia sau Lituania.

– Unde este locul din România unde te simți cel mai bine?

– Cel mai bine mă simt acasă, când îmi văd familia zâmbind. Când copilul meu râde și când soția este fericită.

Rolandas se declară mare amator de mâncare românească

Mâncare și fotbal

– Ce-ți place aici?

– Chiar îmi place mâncarea voastră. Îmi plac toate preparatele la grătar, românii chiar știu să gătească mâncare bună. Dacă ne referim la meseria mea, îmi plac meciurile și stadioanele din România, cu fani mulți, cum se pregătesc partidele. Cel mai mult ador atmosfera de pe stadion, cu ultrași, cu suporteri care cântă, am observat că aici toată lumea cântă. Dacă galeria începe să dea tonul, ceilalți oameni de pe arenă se alătură, iar atmosfera este super. Așa a fost la Arad, așa am înțeles că este și la Cluj-Napoca.

– Ce nu-ți place?

– Nu-mi plac drumurile, șoselele, dacă trebuie să conduci 300 de kilometri, ai nevoie de 4-5 ore să parcurgi distanța. E nevoie de mai multe autostrăzi.

– Poți dezvălui trei chestii care-ți plac să le faci aici?

– Unu, să merg în parc cu familia ca să ne relaxăm, doi, să mergem la restaurante sau într-un loc unde să mâncăm ceva, repet mâncarea e foarte gustoasă, trei, să explorez locuri noi pe lângă oraș sau în vecinătate.

„Știu să gătesc, trimiteți-mi rețete”

– Ai vorbit de mâncare, știi să gătești tu sau, mai ales, soția ceva tradițional românesc?

– Ți-am zis, îmi place bucătăria românească, mâncarea voastră este perfectă pentru mine. (râde) Știu să gătesc câte ceva, carne, în general, dar nu pot spune că știu o rețetă de-a voastră, în mod special. Dacă cineva dintre cititorii acestui interviu îmi trimite o rețetă specială, cu detalii, o să încerc să o fac.

– Ce știai despre România până să ajungi aici?

– Că fotbalul este la un nivel bun, că țara are cluburi cu fani care iubesc fotbalul, că stadioanele sunt bune și se construiesc altele noi, că televiziunile dau o importanță mare fenomenului, cam aceste lucruri în general. Nici nu am întrebat prea multe despre România, atunci când s-a ivit oportunitatea de a veni aici, am vrut să văd eu cu ochii mei, nu să mă iau după alte opinii. (râde) Și-am văzut destul și consider că e nevoie de VAR (n.red – videoarbitraj) cât mai curând în fotbalul românesc.

– Cât crezi că vei trăi și munci în România?

– Cât timp se va putea, nu prea mă gândesc punctual la viitor. Iau prezentul așa cum e astăzi și mă pregătesc pentru mâine. Dacă va fi să mai stau 3-5-7 ani în România, nu e nicio problemă pentru mine. Sau doar un an încă. Numai Dumnezeu știe care va fi viitorul meu.

O fotografie cu panorama Clujului

– Care sunt locurile tale preferate în România?

– Cel mai mult… Stadioanele în zi de meci. Toată viața mea am jucat fotbal, astfel că sărbătoarea este ziua partidei. Ne pregătim pentru acel moment. Fanii se pregătesc să vină să ne susțină, cântă, au așteptări și emoții pentru noi, jurnaliștii se pregătesc și ei de meci. Apoi, oamenii care stau la rând să intre pe stadion, vin să vadă un spectacol, iar noi, jucătorii, suntem actorii. Într-o zi de meci, sunt atâția oameni care muncesc pentru această piesă, de la cei din club, din echipă, stewarzi, medici, forțele de ordine și încă mulți alții. Așa că stadionul este locul meu preferat.



„Nu știu cum aș reacționa la bombardamente”

– Te îngrijorează, familist fiind, situația conflictuală din Ucraina?

– În primul rând, războiul nu ar fi trebuit să înceapă. Dar vedem că suntem în 2022 și este război, atâția oameni mor pentru niciun motiv, atât de mulți oameni își pierd casele, apoi sunt nevoiți să emigreze din țara lor, este o nebunie, sincer nu-mi pot imagina cât de greu este. Cât despre mine, nu mi-e frică acum, dar nu știu cum aș reacționa dacă bombele ar zbura pe deasupra capului meu! Ori să-mi distrugă casa în care stau. Bombardamentele cred că sunt înfricoșătoare, mi-ar fi teamă pentru familia mea, pentru că familia este cel mai important lucru în viață, nu aș vrea să pierd acest ceva uriaș din viața mea pentru niște chestii politice.

– Îți este teamă de ceva sau de cineva în viață?

– Sunt bărbat, nu mă sperie nimeni și nimic ce pot controla, ce pot vedea.

– Tu cum te relaxezi aici?

– Dacă vreau să fug de ceva, îmi place să joc diverse jocuri video pe PC, jocuri de strategie sau pur și simplu stau în pat și îmi pun muzica mea care mă relaxează. Afară îmi place să mă bronzez, să merg la piscină, apoi să joc un biliard.

Impresionat de „Dacă ai nevoie de ceva, ai numărul meu, zi-mi și te ajut!”

-Poți numi trei chestii care-i definesc pe români?

– Este greu să spui trei lucruri întrucât nu-i cuprinde și caracterizează pe toți. Dar o să încerc. Am experimentat un an aici. Unu, românilor le place berea, vinul sau palinca, cred că la 95 la sută dintre români le plac chestiile astea. Doi, sunt oameni plăcuți, mie nu mi-au creat nicio problemă, dacă am nevoie de o mașină, mă ajută, dacă am nevoie să găsesc o casă, mă ajută să o găsesc, oricând întreb ceva, mă ajută. „Dacă ai nevoie de ceva, ai numărul meu, zi-mi și te ajut!”, mi se transmite. În zona în care locuiesc, oamenii, toți, spun: „Salut”, „Bună ziua” sau „Ce faci?”. Trei, românii sunt prietenoși, n-am avut niciun conflict aici.

– Cum sunt românii în comparație cu lituanienii?

– Lituanienilor le place berea, de asemenea, le place să petreacă precum românilor, unii dintre noi semănăm cu românii, ca mine de exemplu, un ten mai brunet. Ne plac grătarele ca și vouă. Aaa, și am uitat să menționez ceva despre români. Când merg să beau o cafea, observ bărbați ceva mai în vârstă decât mine care vorbesc față în față cu prietenii lor sau jucând diverse jocuri prin parc, fără telefoane, comunicare față în față, de „școală veche”, petrecând timp cu cei dragi sau cu prietenii, asta-mi place enorm.

