Ce au făcut și cât au câștigat „îngerii lui Grindeanu” înainte de a-l sfătui pe fostul premier la ANCOM

De Răzvan Luțac,

Despre două dintre consiliere, Cătălina Miriță și Alina-Gabriela Modan, a scris Libertatea marți că au experiență zero în domeniu.

Silvia Rotaru și Flavia Mihaela Petruș îl consiliază de la distanță, de la Timișoara și Cluj, iar în domeniu a mai lucrat doar a doua, ca expert.

Adelina Dincă a lucrat în structuri ale Armatei și la o firmă de recrutare a forței de muncă.

Cătălin Constantinescu, cel mai proaspăt sfătuitor al lui Grindeanu, este acționar la Intrarom, companie care furnizează echipamente și soluții de telecomunicații, iar pe lângă postul de la ANCOM, lucrează o oră pe zi și la Ministerul Comunicațiilor.

Sorin Grindeanu a primit funcția de președinte al ANCOM printr-o decizie politică, în noiembrie 2017, dar pregătirea și experiența lui profesională îl confirmă pentru ocuparea acestei poziții: a fost premier timp de 6 luni, ministru al Comunicațiilor aproape un an, este absolvent al Facultății de Matematică, secția Informatică și are un master în specializarea Baze de Date.

Sorin Grindeanu, președintele ANCOM

La un asemenea bagaj profesional, poate administra și reglementa domeniul Comunicațiilor, mai ales dacă își ia și doi-trei consilieri. Însă Grindeanu a simțit nevoia să angajeze șase consilieri.

Miss și fiica de baron local

Cei șase consilieri ai lui Grindeanu – Cătălina Miriță, Alina-Gabriela Modan, Cătălin Iulian Constantinescu, Adelina Dincă, Silvia Rotaru și Flavia Mihaela Petruș – ar fi trebuit să aibă cunoștințe și experiență în Comunicații cel puțin la nivelul șefului lor, pentru a putea să îl sfătuiască în toate problemele și nevoile domeniului.

Cătălina Miriță are 24 de ani, este fostă miss Buzău

Despre primele două a scris Libertatea marți. Cătălina Miriță are 24 de ani, este fostă miss Buzău, Alina Modan are 23 de ani și este fiica baronului PSD de Olt, fostul vicepremier Paul Stănescu. Nici una nu are pregătire și experiență în Comunicații.

CV-urile lor rămân o necunoscută, pentru că ANCOM și șeful lor nu au vrut până acum să răspundă solicitărilor ziarului Libertatea privind pregătirea și experiența care le recomandă pe cele două pentru a fi consilierele personale ale lui Grindeanu.

Înainte să ajungă la ANCOM, fiica lui Paul Stănescu a lucrat în curtea tatălui, la Agromec Vișina SA, companie asociată de presă cu influentul politician. Declarația de avere a tinerei este impresionantă. La numai 23 de ani, Alina-Gabriela Modan are, doar din darurile de la nunta sa de anul trecut, plus cununie, 220.000 de euro. În 2018 a mai câștigat 4.800 de lei de la Agromec Vișina și 19.400 de lei de la SC Agriso Mobile Soft SRL.

Alina Modan are 23 de ani și este fiica baronului PSD de Olt, fostul vicepremier Paul Stănescu

Cătălina Miriță și Alina-Gabriela Modan lucrează pentru Sorin Grindeanu de la începutul anului și, conform șefului ANCOM, au sarcini bine determinate, pentru care, din punctul de vedere al acestuia, au și acoperire profesională.

Grindeanu ne-a spus cum le-a angajat pe Cătălina Miriță și Alina-Gabriela Modan:

Angajarea se face pe sarcinile date de președintele ANCOM. Sunt criteriile mele, criterii pe care le cunosc eu și nu vreau să intru în amănunte.

Fost asistent manager de aeroport, fost angajat al armatei

Silvia Rotaru și Flavia Mihaela Petruș îl consiliază pe Grindeanu de la distanță, pentru că ele sunt angajate la ANCOM Timișoara și ANCOM Cluj-Napoca.

Flavia Mihaela Petruș

74.000 lei a câștigat Mihaela Petruș, anul trecut

Dintre cei 6 consilieri ai lui Grindeanu, doar Flavia Mihaela Petruș a fost și în 2018 angajată la ANCOM, ca expert, poziție din care a fost promovată la începutul anului 2019. Mihaela Petruș a câștigat anul trecut 74.000 de lei, adică circa 1.300 de euro net pe lună, dar atunci poziția ei în cadrul autorității era una inferioară celei de acum.

Înainte de a ajunge consiliera lui Grindeanu, Silvia Rotaru a fost, în 2018, consilier la Senat, unde a avut venituri anuale de 34.500 de lei, și asistent manager la Aeroportul Internațional din Timișoara, de unde a câștigat 5.600 de lei.

Silvia Rotaru

40.100 lei veniturile totale obținute de Silvia Rotaru în 2018

În 2018, Adelina Dincă a fost angajată, potrivit declarației de avere, la Statul Major al Forțelor Aeriene București, de unde a încasat 5.576 de lei, la Academia Forțelor Terestre Nicolae Bălcescu din Sibiu, unde a avut venituri salariale de 14.738 de lei, și la Manpower HR SRL București, care i-a plătit pentru munca prestată 4.481 de lei. La aceste sume se adaugă și salariul încasat pentru perioada din 2018 lucrată la ANCOM – 3.880 de lei.

28.675 lei veniturile obținute anul trecut de Adelina Dincă

Un bărbat cu experiență în telecomunicații

Singurul consilier bărbat al lui Sorin Grindeanu este Cătălin Iulian Constantinescu. Potrivit declarației de avere depuse la finalul lunii mai 2019, acesta este acționar la Intrarom SA – furnizor de echipamente de telecomunicații, subsidiara românească a grupului de companii Intracom Telecom, unde valoarea acțiunilor lui este de 20.000 de euro.

Cătălin Constantinescu a fost, până la 1 aprilie, director la GDI Business Solutions și a câștigat 48.000 de lei, iar de la 1 aprilie a rămas, la aceeași firmă, angajat cu 2 ore de program, contra sumei de 4.000 de lei. De la 1 aprilie figurează și ca angajat ANCOM, 6 ore pe zi, iar suma pe care o declară este de 17.300 de lei. Constantinescu apare și pe statele de plată ale Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, cu contract de o oră/zi și cu suma de 2.400 lei.

Salariile din ANCOM au crescut

Autoritatea are în 2019 un buget cu 10% mai mare decât cel de anul trecut, potrivit Hotnews.

Din ianuarie 2019, salariile din ANCOM s-au majorat semnificativ.

Salariul lui Grindeanu a crescut în acest an de aproape 4 ori, de la mai puțin de 9.000 de lei la 35.000 de lei pe lună. Creșterea o anunța chiar el, în decembrie 2018, când spunea și că bugetul de venituri și cheltuieli pe 2019 al autorității prevede creșteri salariale pentru toți cei aproximativ 600 de angajați ai autorității care reglementează piața de 3,4 miliarde de euro a comunicațiilor electronice.

În 2018, înainte de majorări, salariul mediu net în ANCOM era de aproximativ 7.500 de lei, cam 1.600 de euro. Cei doi vicepreședinți ai ANCOM aveau salarii de aproape 8.000 de lei net lunar, iar directorii din instituție câștigau, în medie, puțin peste 16.000 de lei.

