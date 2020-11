„Aici e dreptatea lui Solomon. Eu am avut o discuție pe tema asta cu Înalt Prea Sfinția Sa și mi-a argumentat că așa cum omul are nevoie de hrană fizică, așa are nevoie și de hrană spirituală. Și că e o parte a drepturilor fundamentale, dreptul la credință. Pe mine, pe de altă parte, toată viața m-a guvernat știința. Eu cred că regulile trebuie respectate în cazul ăsta. Voi avea o discuție foarte serioasă cu IPS Teodosie, fiindcă nu putem să expunem lumea”, a afirmat edilul.

Primarul Constanței a mai declarat că nu înțelege această situație în contextul în care foarte multe fețe bisericești au fost infectate sau chiar și-au pierdut viața din cauza COVID-19:

„Eu cred că și Arhiepiscopia trebuie să respecte regulile. Cu atât mai mult cu cât au fost mai multe fețe bisericești care s-au infectat, nu pot să înțeleg. Au avut atâtea exemple în rândul lor, ba chiar unii și-au pierdut și viața”, a spus Vergil Chițac.

Întrebat ce părere are despre faptul că Arhiepiscopul Tomisului a vorbit despre Revoluție în scrisoarea către premierul Orban, comparând cazul de acum cu cel al preotului Laszlo Tokes, Chițac a spus:

„O analogie forțată. Clerul are nevoie de credincioși, trebuie să îi îndrume și să îi sfătuiască, dar omul are un corp fizic și trebuie să trăiască, ori viața este primordială, nu putem să o neglijăm”.

Tribunalul Constanţa a respins, miercuri, cererea depusă de Arhiepiscopia Tomisului de anulare a deciziei care interzice pelerinajul de Sfântul Andrei, organizat pe 30 noiembrie. Decizia instanţei nu este definitivă şi poate fi atacată cu recurs.





