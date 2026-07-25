Decizia nu este despre mașini, dar poate ajuta flotele

Cazul a pornit din Polonia și nu avea legătură directă cu industria auto. Era vorba despre o casă de compensare și de decontare din domeniul energiei, căreia i-a fost refuzată deducerea TVA pentru gaze și electricitate, deși facturile erau întocmite corect, pentru că documentele au fost primite fizic câteva zile mai târziu.

Tribunalul UE a decis că regulile care condiționează deducerea TVA aferentă achizițiilor de posesia fizică a facturii sunt incompatibile cu dreptul european, potrivit Flote Auto.

Tradus simplu: dacă factura există și operațiunea este reală, statul nu ar trebui să amâne deducerea doar pentru că documentul nu a ajuns încă fizic la companie.

Pentru flote, diferența poate însemna bani disponibili mai repede

Într-o flotă mare, TVA-ul nu este o sumă mică. Mașini, leasing, service, anvelope, carburant, încărcare electrică, piese, asigurări auxiliare sau servicii de administrare pot genera valori importante de TVA.

Dacă o firmă poate deduce TVA-ul cu până la o lună mai devreme, efectul nu este spectaculos pentru un șofer obișnuit, dar poate conta mult pentru o companie. Nu este o reducere de cost în sens clasic, ci o îmbunătățire de lichiditate: banii se întorc mai repede în firmă.

Asta poate ajuta mai ales companiile care administrează flote mari, unde facturile sunt multe, apar lunar și au valori consistente.

Ce ar trebui să rețină firmele din România

Pentru companiile din România, concluzia nu este că pot ignora facturile sau regulile contabile. Documentele rămân esențiale, iar deducerea TVA trebuie susținută corect.

Dar decizia arată o direcție importantă: formalitățile nu ar trebui să blocheze dreptul de deducere atunci când achiziția este reală și factura este întocmită corect.

Pentru flotele auto, asta înseamnă că administrarea fiscală devine la fel de importantă ca leasingul, service-ul sau combustibilul. Cine are procese digitale bune, facturi urmărite corect și raportare rapidă poate câștiga timp și lichiditate.

Pentru mai multe detalii despre hotărârea Tribunalului UE și beneficiile posibile pentru administrarea flotelor, puteți citi analiza publicată de Flote Auto.