Primăria Sovata a semnat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Tranziție Justă și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, contractul de finanțare pentru proiectul „Refuncționalizare pod viaduct și reabilitare spații publice în orașul Sovata”.

Proiectul este finanțat în cadrul Programului Tranziție Justă Centru 2021-2027, pentru care ADR Centru este Organism Intermediar pentru Prioritatea 6 – „Atenuarea impactului tranziției la neutralitatea climatică în județul Mureș”. Valoarea totală a proiectului este de 25.833.250 de lei (aproximativ 5.000.000 de euro), iar valoarea fondurilor europene nerambursabile se ridică la 25.155.303 lei.

Prin proiect, se urmărește transformarea podului viaduct și a terasamentului fostei căi ferate industriale într-un coridor urban funcțional și sustenabil, integrat în rețeaua de mobilitate a orașului. Fosta cale ferată, veche de aproximativ 100 de ani, dar abandonată de aproximativ trei decenii, va fi transformată astfel într-un element identitar al orașului. Viaductul are o lungime de aproximativ 200 de metri și este amplasat la o înălțime de circa 20 de metri.

Traseu pietonal panoramic

„Contractul de reabilitare a viaductului feroviar cu ecartament îngust este destinat tot dezvoltării urbane durabile și oferă un traseu nou pietonal dar aduce și amenajarea peisagistică și pentru recreere a spațiilor adiacente prin reconvertirea unei structuri cu funcțiune industrială abandonată de circa trei decenii. Aici vor fi create și locuri de muncă, iar întreaga zonă va completa infrastructura de mobilitate locală”, a declarat Simion Crețu, directorul general al Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru.

La Sovata au mai fost derulate și alte proiecte din fonduri europene, cum ar fi amenajarea „Drumului Sării”, prin care s-a dezvoltat infrastructura de vizitare din jurul Lacului Ursu și s-a construit turnul de Belvedere, obiectiv finanțat prin POR 2007-2013. De asemenea, prin POR 2014-2020 s-a finanțat modernizarea unor spații publice de peste un hectar, construirea unui centru multifuncțional și amenajarea zonei adiacente. În plus, s-au reabilitat, tot cu fonduri europene, mai multe străzi în lungime de peste cinci kilometri.

Viaductul feroviar va fi reabilitat și refuncționalizat ca traseu pietonal panoramic, integrându-se în circuitul turistic și de agrement al orașului Sovata. Acest lucru va crea un nou punct de atracție turistică, valorificând patrimoniul industrial și infrastructural. Se urmărește încurajarea transportului nemotorizat, prin dezvoltarea infrastructurii pentru pietoni, reducând astfel poluarea și impactul asupra mediului.

Concret, viaductul va fi consolidat și reamanajat cu integrarea vegetației existente și completarea cu arbori și arbuști nou plantați. De asemenea se va realiza o rețea de iluminat public și noul spațiu, cu o suprafață de aproape 6.000 de metri pătrați, va fi dotat cu mobilier urban specific, sisteme de siguranță și se vor crea spații de odihnă și socializare. Vor fi implementate și măsuri care să asigure accesul persoanelor cu mobilitate redusă. Termenul de finalizare a investiției este de 36 de luni de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor.

Programe de formare profesională

Proiectul prevede atragerea forței de muncă locale în procesul de execuție, întreținere și activități complementare (ghidaj turistic, întreținere spații verzi etc.). De asemenea, vor fi promovate programe de formare profesională continuă în domenii precum întreținerea infrastructurii verzi, lucrări de restaurare și amenajare peisagistică, cu certificarea competențelor dobândite în conformitate cu standardele ANC (Autoritatea Națională pentru Calificări). Beneficiarii proiectului sunt rezidenții din Sovata și localitățile limitrofe, turiștii și operatorii economici din sfera turismului și serviciilor conexe.

Alte obiective ale proiectului sunt încurajarea transportului nemotorizat prin dezvoltarea infrastructurii pentru pietoni, reducând astfel poluarea și impactul asupra mediului și valorificarea patrimoniului industrial și integrarea acestuia în dezvoltarea urbană, fosta cale ferată urmând să devină un element identitar al orașului.

De asemenea, se urmărește creșterea atractivității turistice și economice a zonei prin dezvoltarea unui traseu urban cu funcțiuni turistice, culturale și de agrement, stimulând activitățile economice locale și atrăgând vizitatori.

Viaductul a fost parte componentă a căii ferate înguste Târgu Mureș – Sovata – Praid, în lungime de 82 km, utilizată în perioada 1906-1997 pentru transportul de sare, mărfuri și persoane prin relieful accidentat al zonei. În prezent doar o mică parte (11 km) a acestui traseu este exploatată în scop turistic pe porțiunea Sovata – Câmpu Cetății.

Staţiunea Sovata a atras în ultimii cinci ani investiţii de peste 80 de milioane de euro, bani privați și publici, în unităţi de cazare şi servicii conexe, ceea ce a transformat-o într-una dintre cele mai dinamice destinaţii balneoclimaterice din România, potrivit platformei oficiale Visit Sovata. În această perioadă, au fost deschise patru hoteluri de patru stele, un altul a trecut printr-o renovare amplă, iar trei hoteluri de trei stele au fost modernizate. La acestea se adaugă numeroase vile şi pensiuni noi sau reabilitate.

Numai hotelurile cu spa pot găzdui în prezent aproximativ 2.000 de turişti, iar planurile includ construcţia a încă trei unităţi de patru stele aflate în diverse etape de proiect. În aprilie 2025, Sovata a fost desemnată Destinaţia Anului la categoria staţiuni balneoclimaterice.

