Când s-a hotărât să facă operația de micșorare a stomacului, Daniel Onoriu avea aproape 115 kilograme. După intervenția care a avut loc în Turcia au apărut complicații, iar el a ajuns cu hemoragie internă la spital. Prezent în emisiunea de la PRO TV, Daniel a povestit despre drama prin care a trecut.

„M-au operat din prima, mi-au mai tăiat stomacul odată. Totul s-a întâmplat pe viu. S-a desfăcut stomacul, nu s-a cusut bine. Nu știu ce s-a întâmplat de s-a spart. Am stat 55 de zile în comă”, povestește Onoriu.

În urma acestei operații, el a rămas cu probleme și se deplasează greu. Nepotul regretatei Gabi Luncă a stat două luni în comă, iar medicii nu îi mai dădeau mari șanse de supraviețuire.

„Nu pot să mă ridic. Am probleme cu picioarele. Acum am 71 de kilograme. Am plecat în Turcia cu avionul împreună cu soția mea. Am văzut o reclamă pe Facebook și am mers să mă operez”

Daniel Onoriu, în vârstă de 44 de ani, regretă că a apelat la o asemenea procedură pentru a slăbi. El se mișcă foarte încet și este ajutat de cei dragi.

„Nu pot să mănânc, mai vreau să mănânc, dar nu mai pot. Mă văd cu cicatrice pe piept, mă ține de mână nevasta mea”, spune campionul național la motociclism viteză.

