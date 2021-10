Invitat în emisiunea „Teo Show”, de la Kanal D, actorul a vorbit pe larg despre ultimii ani din viața lui, despre problemele de sănătate pe care le are. „Sunt cardiac cronic, operat, cu stenturi, am și defribilator. Medicamentele mă costă 1.400 de lei pe lună. Am o pensie de 840 lei, mi-e și rușine. M-au uitat toți, parcă nici nu exist!

Dacă nu aș avea familia să mă ajute, aș fi pierdut! În fiecare an stau în spitale câte patru luni. Am 4 stenturi și un defibrilator. Inima mea mai funcționează doar 30 la sută. Doctorii se minunează cum de mai poate inima să împingă sângele la cap și la picioare. Inima bate în fibrilații, face sincope. 12 secunde inima mea nu a bătut deloc.”, a declarat el la TV.

Jean Paler a făcut în urmă cu câțiva ani un infarct chiar pe stradă, în orașul în care locuiește, în Sinaia. „Puteam să mor! Eram pe stradă, în Sinaia, și am făcut o sincopă. Am căzut în fața unei mașini. Omul a crezut că m-a lovit el cu mașina. Au dat telefon la 112 și m-au dus la Fundeni, unde m-au pus pe picioare. M-am obișnuit cu infarct după infarct”, a mai povestit actorul la Kanal D.

Fiica de 26 de ani are grijă de el

Are 67 de ani și recunoaște că singurătatea e cea care îl apasă cel mai tare. Pentru a trece mai ușor peste situația în care se află, fiica lui s-a întors din America. În vârstă de 26 de ani, ea îi poartă de grijă lui Jean Paler.

„De la Uniunea Artiștilor un telefon nu mi-au dat să mă întrebe ce fac. Locuiesc cu fiica mea, îmi gătește, îmi spală. S-a mutat la mine. Îi zic în fel și chip, și babă îi zic, deși are 26 de ani! Am noroc mare cu ea! Eu am plătit cu viața personală, eu nu am avut viață personală.

Nu mai ai familie, nu mai ai nimic, decât teatru. Am plâns mai mult decât am râs! Nu am ținut cont niciodată de mine! Mi-au reproșat doctorii că nu am avut grijă de mine. Mi-au interzis să mai profesez. În mai am ieșit din spital și în iunie eram din nou la teatru”, a mai adăugat actorul.

Chiar dacă are probleme de sănătate, Jean Paler nu a putut sta departe de scenă. Vara întreagă a mers pe litoralul românesc, unde a urcat pe scenă.

