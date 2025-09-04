Începuturile unei cariere legendare

Milano, 24 iulie 1975, Corso Venezia, un birou mic, două camere și doi bărbați care erau pe cale să cucerească lumea modei. Așa a început totul.

Giorgio Armani și Sergio Galeotti au pus bazele unui imperiu al modei într-un mic birou de pe Corso Venezia. Cu doar o secretară și câteva haine identice în culori diferite, au lansat prima colecție care a captivat presa americană.

Această poveste de succes a început cu o viziune clară și o pasiune neobosită, definind prêt-à-porter-ul italian.

Copilăria și influențele timpurii

Giorgio Armani s-a născut pe 11 iulie 1934, în Piacenza, într-o perioadă marcată de dificultăți și bombardamente. Amintirile din copilărie, precum protejarea surorii sale Rosanna de gloanțele unei mitraliere, i-au modelat caracterul.

„Eram un copil. Ea era o fetiță. Este un episod care m-a marcat profund, pentru că am simțit responsabilitatea asupra mea”, a povestit Armani.

Familia sa locuia la etajul cinci al unui siloz, iar nopțile erau adesea petrecute în pivniță pentru a se adăposti de bombardamente.

Legătura cu familia

Mama sa, Maria, a avut o influență puternică asupra sa. Chiar și iahturile sale au fost botezate „Mariù” și „Main”, diminutive ale numelui mamei sale.

„Amintirea mamei mele este ca un fir care mă leagă de lumea pe care am iubit-o și care rămâne mereu în inima mea”.

Legătura cu frații săi, Rosanna și Silvano, a fost la fel de profundă.

„Îl iubeam pe Silvano”, a mărturisit Armani într-un interviu. Nepoatele sale, Silvana și Roberta, și nepotul Andrea Camerana, au moștenit nu doar averea, ci și valorile sale morale.

Milano, orașul său de suflet, și relația cu Sergio Galeotti

În 1947, familia Armani s-a mutat la Milano, un oraș care începea să devină un centru important.

„Venind din Piacenza, care era un sat, Milano mi s-a părut un alt univers”.

Aici, Giorgio a cunoscut oameni care i-au influențat parcursul, precum cântărețul Enzo Iannacci, vecinul său. Deși inițial visa să devină chirurg, Armani a început să lucreze ca vânzător și apoi ca decorator de vitrine la Rinascente, un magazin renumit.

În 1964, Nino Cerruti i-a oferit șansa de a lucra la Hitman, un atelier de prêt-à-porter masculin.

Sergio Galeotti a fost o figură centrală în viața lui Armani. Cei doi s-au cunoscut în 1966, iar Galeotti l-a încurajat să-și creeze propria marcă. „Sergio a văzut potențialul în hainele mele și a știut că pot ajunge departe”.

Moartea lui Galeotti, în 1985, a fost o pierdere imensă pentru Armani. „Încă aud cuvintele lui Sergio: Giorgio, te rog, fă ceva. Și nu puteam face nimic”.

Cucerirea Americii

În 1980, Giorgio Armani a cucerit America. Filmul „American Gigolo” și prima prezentare la Rockefeller Center au marcat începutul succesului său internațional.

În 1982, Armani a devenit al doilea designer din istorie, după Dior, care a apărut pe coperta revistei Time. „Când Valentino m-a felicitat pentru copertă, am realizat că mi-am atins scopul”.

De-a lungul anilor, Armani a îmbrăcat numeroase vedete, de la Claudia Cardinale și Sophia Loren la Richard Gere și Cate Blanchett.

Relația sa cu lumea cinematografiei a fost una constantă, iar creațiile sale au devenit sinonime cu eleganța pe covorul roșu.

Stilul lui Giorgio Armani a fost revoluționar. În anii ’80, a redefinit moda, creând haine care reflectau personalitatea purtătorului. Culoarea „greige”, un amestec de gri și bej, a devenit semnătura sa, inspirată de peisajele copilăriei sale.

Moștenirea Armani Privé

În 2003, Giorgio Armani a lansat linia de haute couture, Armani Privé. „Haute couture mi-a permis să explorez o latură diferită a stilului meu” a explicat el. Coerența și dedicarea au fost întotdeauna principiile sale. „Aceasta este viața mea. Nu am alta și nici nu-mi doresc”.

Giorgio Armani, renumitul designer italian de modă, a încetat din viață la vârsta de 91 de ani, conform unui anunț făcut joi, 4 septembrie, de Grupul Armani. Creatorul de modă lasă în urmă o moștenire impresionantă în industria modei.

Acum că Giorgio Armani, fondatorul celebrei case de modă, a murit, viitorul grupului devine subiect de dezbatere. Planurile pentru succesiune au fost pregătite cu grijă de designer, care a dorit să asigure continuitatea spiritului companiei.

