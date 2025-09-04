Valoarea și patrimoniul grupului

Compania Armani, fondată în 1975 la Milano, este evaluată între 6 și 7 miliarde de euro, conform estimărilor analiștilor. Cifra de afaceri anuală se ridică la 2,5 miliarde de euro.

Evaluarea include nu doar veniturile și profitabilitatea, ci și prestigiul brandului și activele imobiliare deținute: clădiri în cartierul Quadrilatero din Milano, locații emblematice în New York, Paris, Londra și Hong Kong, precum și buticuri, hoteluri, restaurante și spații multifuncționale. Grupul are peste 9.000 de angajați la nivel global și păstrează producția în Italia.

Independență sau alianță strategică

Întrebarea principală este dacă grupul Armani va rămâne independent sau va intra în orbita unei corporații multinaționale. În trecut, au existat zvonuri despre interesul Exor, dar acestea au fost negate. Totuși, Giorgio Armani recunoscuse recent că o alianță strategică sau o listare selectivă nu mai reprezintă un tabu.

„Ar fi neantreprenorial să excludem orice opțiune”, a declarat el, subliniind că dezvoltarea necesită capital și infrastructură care nu mai pot fi generate de unul singur.

Planul postum al fondatorului

Până în ultimele zile, Giorgio Armani a deținut 99% din capitalul companiei. Restul de 0,1% aparține Fundației Giorgio Armani, creată în 2016 pentru a sprijini proiecte sociale și a gestiona guvernanța grupului.

Bloomberg a dezvăluit existența unui „plan postum” al fondatorului, păstrat confidențial ani de zile. Planul include șase categorii de acțiuni, cu drepturi și puteri diferite, și implică personalități cheie în consiliul de administrație, precum nepoatele Silvana și Roberta Armani, Andrea Camerana, partenerul său Leo Dell’Orco și antreprenorul Federico Marchetti, fondatorul Yoox.

Reguli stricte pentru viitor

Statutul companiei prevede limite clare: fără cotare la bursă timp de cel puțin cinci ani, distribuirea a 50% din profituri către acționari și reguli stricte pentru achiziții, care trebuie să se concentreze pe consolidarea competențelor lipsă.

„Independența poate fi încă o valoare în viitor, dar nu exclud nimic”, a afirmat Armani într-unul dintre ultimele sale interviuri. Echilibrul dintre dezvoltare și identitate rămâne esențial.

Giorgio Armani a fost cunoscut pentru atenția sa la detalii și pentru stilul său simplu, dar rafinat.

„Prefer căutarea detaliilor care invită la observație și la o mai bună înțelegere”, spunea el. Grupul Armani începe acum o nouă etapă, ghidat de principiile fondatorului. „Cu discreție, dar cu fermitate”.

Etapele importante ale grupului Armani

  • 1975 – Giorgio Armani și Sergio Galeotti înființează Giorgio Armani S.p.A. în Milano.
  • 1981 – Se lansează Emporio Armani și Armani Jeans: marca se deschide către tineri.
  • 1982 – Armani este primul designer de modă în viață care apare pe coperta revistei Time.
  • 1998-2000 – Extindere în sectoarele frumuseții, mobilierului și accesoriilor.
  • 2000 – Inaugurarea sediului central din Via Bergognone, proiectat de Tadao Ando.
  • 2005 – Se deschide Hotelul Armani în Dubai, urmat de cel din Milano.
  • 2016 – Se înființează Fundația Giorgio Armani, cu obiective sociale și de guvernanță.
  • 2023 – Publicarea autobiografiei Per Amore.
  • 2024 – Grupul are peste 9.000 de angajați, o cifră de afaceri de 2,4 miliarde și 500 de buticuri în întreaga lume.

Giorgio Armani, renumitul designer italian de modă, a încetat din viață la vârsta de 91 de ani, conform unui anunț făcut joi, 4 septembrie, de Grupul Armani. Creatorul de modă lasă în urmă o moștenire impresionantă în industria modei.

