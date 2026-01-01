Ce spun autoritățile ruse despre atacul cu drone

Potrivit ministrului rus de externe, Serghei Lavrov, în noaptea de 28 spre 29 decembrie, reședința prezidențială din regiunea Novgorod, cunoscută drept vila sau „castelul” de la Valdai, ar fi fost vizată de un atac cu 91 de drone. Lavrov a afirmat că atacul ar fi fost comis de Ucraina și a spus că „regimul de la Kiev a trecut la politica terorismului de stat”, declarații citate de Blic.

Armata rusă a reluat miercuri, 31 decembrie 2025, acuzațiile conform cărora Ucraina a atacat cu drone reședința lui Vladimir Putin și a difuzat un videoclip cu un aparat despre care susține că a fost doborât în cursul atacului ucrainean.

Autoritățile ucrainene au respins imediat acuzațiile. Președintele Volodimir Zelenski a declarat că afirmațiile Moscovei sunt false și a avertizat că Rusia ar putea folosi acest episod ca pretext pentru noi atacuri asupra Kievului.

Reacția lui Donald Trump: „Nu e bine”

La scurt timp după apariția informațiilor, Vladimir Putin ar fi discutat telefonic cu președintele american Donald Trump. Acesta a confirmat public conversația și a spus că Putin i-a vorbit despre presupusul atac.

„Nu-mi place deloc asta. Nu e bine. Președintele Putin mi-a spus că a avut loc un atac”, a declarat Trump. În același timp, liderul de la Washington a admis că este „posibil” ca informațiile să nu fie corecte și ca atacul să nu fi avut loc, precizând că redă ceea ce i-a fost transmis de Putin.

Ulterior, serviciile de informații americane au contrazis Moscova, spunând că Ucraina nu a încercat să atace reședința liderului rus Vladimir Putin.

De ce este vila de la Valdai atât de importantă pentru Putin

Reședința de la Valdai este considerată una dintre cele mai importante și mai bine păzite proprietăți ale președintelui rus. Potrivit Blic, dar și unor investigații realizate anterior de „Dossier Center”, aceasta nu ar fi doar o vilă de protocol.

Un amplu material publicat de „Dossier Center” a susținut că Vladimir Putin ar avea doi fii, Ivan și Vladimir cel Tânăr, cu fosta gimnastă Alina Kabayeva. Potrivit investigației, copiii trăiesc izolați, sunt păziți permanent de Serviciul Federal de Protecție (FSO) și au acces limitat la lumea din afara cercului restrâns în care cresc.

Copiii ar locui chiar la Valdai

Conform aceleiași investigații, principala lor reședință ar fi chiar vila de la Valdai. Copiii ar avea profesori particulari, guvernante și antrenori personali, iar personalul locuiește în clădiri separate. Selecția profesorilor s-ar face prin agenții specializate, una dintre acestea fiind menționată sub numele „English Nanny”.

„Ei comunică foarte puțin cu alți copii și rar își văd părinții, dar au ritualuri speciale cu președintele”, a declarat pentru „Dossier Center” fostul ofițer FSO Gleb Karakulov, citat de Blic.

Măsuri speciale de securitate în jurul reședinței

După apariția amenințărilor cu drone, în zona reședinței de la Valdai au fost instalate sisteme de apărare antiaeriană Pantsir. Acestea sunt sisteme de rază scurtă și medie, capabile să intercepteze avioane, elicoptere, rachete și drone, pe distanțe de până la 20–40 de kilometri.

Potrivit informațiilor apărute în presă, imobilul ar avea o valoare estimată la aproximativ 120 de milioane de dolari și s-ar întinde pe o suprafață de aproape 13.000 de metri pătrați.

În lipsa confirmării independente a atacului, cazul rămâne disputat. Cert este că vila de la Valdai reprezintă un punct extrem de sensibil pentru Vladimir Putin, atât din punct de vedere simbolic, cât și personal.

