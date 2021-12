Viața unei românce la Dubai: „Nu suntem discriminați ca în Occident, iar fructele și legumele, ieftine, au gust ca la tataia în grădină”

Dubai este o destinație de vacanță pentru mulți români, o combinație de exotism și peisaj SF. Este cel mai mare oraș din Emiratele Arabe Unite, iar în zona metropolitană adună până la 5 milioane de locuitori. Printre ei și mulți români, stabiliți cu masă și casă în metropolă, nu doar parteneri de afaceri ai prinților locali. În ultimii ani, datorită dezvoltării din zonă, Dubai este, păstrând proporțiile, un New York al Orientului, atrăgând diverși cetățeni ai lumii.

A văzut toată lumea

Synthia Jacob este unul dintre expații care își dezvoltă o carieră personală în EAU. Piteșteanca a lăsat în urmă nu doar țara natală, ci și un serviciu ce-i permitea să-și îmbogățească orizontul, în toate cele patru zări ale mapamondului.

Femeia în vârstă de 30 de ani a locuit în diverse colțuri ale planetei datorită faptului că era consultant online pentru diverse produse digitale. A urmat cursurile Universității București, secțiunea Limbi străine, la engleză-ebraică, a avut bursă de la Uniunea Europeană, așa cum a mărturisit, a locuit în Australia, apoi la Londra, a fost plecată cu serviciul și în Japonia, Siria, Panama și Franța. Se laudă că vorbește alte patru limbi, în afara celei native, engleza, franceza, spaniola și ebraica. Un detaliu i-a schimbat și viața, și cariera.

De ce s-a mutat la Dubai

S-a apucat de sport, în 2015, la o sală de fitness în București. „Nu neapărat pentru a schimba ceva la mine, nu am fost niciodată nici plinuță, nici slabă. Voiam să-mi elimin o slăbiciune, colegii râdeau de mine, eram foarte înceată. Aveam o teamă teribilă față de anumite exerciții fizice. În scurt timp, am devenit cea mai bună din grupă din cea mai slabă ce eram la început”, a mărturisit românca pentru Libertatea.

De mai bine de un an, împreună cu soțul ei, producător muzical, s-a mutat la Dubai, explicând motivul: „Am lăsat în urmă ceea ce făceam înainte pentru a deveni instructor de fitness. De ce Dubai? Fiindcă este o scenă proeminentă a fitnessului internațional. Ne-am achiziționat o casă în Emirate, apoi din noiembrie 2020 am început o nouă etapă, esențială, în viața mea”.

Un antrenament pe plajă

Carieră și bani cu ajutorul social media

Synthia se laudă că a adunat peste 60.000 de urmăritori pe profilul său de Instagram, iar ținta ei pentru viitor este să devină Fitness Influencer full-time. Cu un milion de urmăritori! „Influencerii mari care au peste un milion de followers pe Instagram fac chiar și 10.000 de dolari pentru o singură postare. Vreau să-mi dezvolt contul pentru a face diverse colaborări cu restaurante, hoteluri, companii. Am crescut natural contul, fără postări plătite, fără promovare. Înainte, nu mai fusesem prezentă pe o platformă de social media, dar am realizat că fără ea nu voi avea clienți”, a explicat argeșeanca.

Visuri: show TV și o sală de sport

Pentru fiecare ședință de antrenament ia 400 de dirhami, aproximativ 470 de lei. „Acesta este prețul mediu, adică mulți localnici și expații investesc o parte din salariu în sănătatea corporală, vor să fie cât mai frumoși, cât mai sănătoși. Vreau să-mi fac o carieră în fitness, nu sunt înnebunită după câștig. Sunt o persoană minimalistă, banii nu m-au definit niciodată. Financiar sunt OK. Dar visul meu este ca fundația mea să ajute oamenii nevoiași, poate să am un show TV, să am o sală de sport la Dubai, vreau să-mi duc viața pe tiparul de acum. Poți ajunge să câștigi 10.000 de dolari pe lună, dacă ești instructor de elită”, s-a confesat Synthia.

„Prețuri la apartamente, ca în Dorobanți și Primăverii”

Ea și soțul său, originar din Alba Iulia, și-au achiziționat un apartament în Dubai Marina, la etajul 41 din cele 46 ale blocului turn, cu o priveliște impresionantă, pe care o prezintă în timpul conversației făcute prin intermediul Zoom. Evită să spună suma reală de achiziție a imobilului, dar mărturisește că „nu este mai scumpă decât un apartament identic în zona Dorobanți sau Primăverii din București. Prețurile sunt aici aproximativ cu cele din Capitală. Într-o zonă bună, la Dubai, prețurile unui apartament într-un complex rezidențial sunt de 250.000-350.000 de dolari. Noi avem un penthouse, 120 metri pătrați, cu patru piscine și sală de fitness, toate cu acces gratuit, la 5 minute de plajă. Singura chestie, să zicem inconfortabilă, este că aștept 5 minute până vine liftul”, a mai spus tânăra.

Target: Inna

Orele de serviciu le face online sau la sala de fitness ori la domiciliul clientului. Cu români, cu localnici, cu expați. „În Italia sau în Franța m-am lovit de prejudecăți, ai mult de demonstrat că, român fiind, nu ești delincvent. M-am lovit de aceste lucruri. În Dubai, nu sunt discriminări. Europenii sunt mai duri, mai rasiști aș putea spune, cu românii”, a punctat Synthia. Pusă să aleagă o vedetă pe care ar dori s-o antreneze, românca a ales un nume cunoscut în showbizz: „Inna. Pe ea mi-aș dori s-o pregătesc. Este preferata mea, am întâlnit-o la un party în București”.

„Veniți în vizită, nu e scump”

Face reclamă vieții pe care o trăiește în Emirate: „Kilogramul de căpșuni costă 8 lei, afinele sunt 5 lei, o deplasare cu un mijloc de transport în comun 3 lei. Și sunt lucruri de calitate, extraordinare fructe și legume, au gustul celor de la tataie din grădina copilăriei. Veniți, măcar în vizită, nu e scump deloc! De evitat perioada mai-septembrie, din cauza căldurii excesive, și luna decembrie, care e foarte scumpă”, a transmis piteșteanca. Femeia care se mândrește că a vizitat 49 de țări până la 30 de ani nu intenționează să se întoarcă în România decât în vacanța de vară, deși a mărturisit că o costă mai puțin decât pe Coasta de Azur: „Am de gând să mai stau cel puțin 10 ani la Dubai, apoi să văd cum se modifică piața de fitness. Acasă nu-și permit oamenii să aibă un antrenor personal, chit că-l învață să trăiască sănătos”.

