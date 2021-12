Viața unui spaniol care a ajuns după doi ani să se simtă la Constanța mai bine ca acasă. Românul care îl fascinează: „E fantastic!”

Betancor a lăsat Spania și Austria pentru România. A semnat cu FC Voluntari în septembrie 2020, după ce-a decis să plece de la austriecii de la Ried. „Am primit oferta și-am acceptat-o. Clubul a luat legătura cu agentul meu și cu mine. Am crezut că este o oportunitate foarte bună de a veni în România. Și totul a ieșit foarte bine. Atunci țin minte că am căutat și informații despre România pe internet” spune spaniolul pentru Gazeta Sporturilor.

În tricoul Farului, foto: GSP

Chiar dacă a ajuns în București, un oraș aglomerat cu un trafic infernal, Jefte nu se plânge: „Bucureștiul e un oraș frumos. Am fost foarte fericit că am ajuns aici. A trăi în România este la fel ca în Spania. Sunteți latini și mă bucur că am ales România. Nu am avut niciun fel de problemă de adaptare. Lumea trebuie să vină aici, pentru că e un campionat bun. E o țară frumoasă, ca Spania. Lumea se simte bine, oamenii sunt liniștiți”.

„Am marea la doi pași. Mă simt excelent!”

După doar jumătate de an la Voluntari, Betancor a fost ochit de Gică Hagi și și-a continuat forma excelentă la Farul Constanța, devenind liderul și golgheterul echipei. „Am marea la doi pași. Mă simt excelent! Eu văd lucrurile pozitiv, iar la Farul am toate condițiile și toate facilitățile de care am nevoie. Eu recomand România tuturor celor care vor să vină aici! În cariera mea am văzut destule locuri, dar îmi place mai mult să stau în casă, să fiu liniștit. Îmi place la nebunie la plajă în Constanța”, recunoaște acesta.

Alături de partenera sa

Prima dată Jefté a dat cu piciorul în minge în copilărie și ăsta a fost visul lui. „Mereu mi-am dorit să fiu fotbalist. Am jucat de mic, de la 3 ani. Iar acum sunt recompensat pentru toată munca pe care am depus-o de când eram copil. Dacă nu ajungeam să joc fotbal, cred mi-ar fi plăcut să studiez fizioterapia. Sau ceva ce are legătură cu fotbalul”, spune spaniolul.

Fascinat de Gică Hagi: „E un om fantastic!”

Betancor recunoaște că în alegerea Farului a contat și că echipa era condusă de Gheorghe Hagi, considerat unul dintre cei mai mari fotbaliști români din toate timpurile, ce a trecut pe la Real Madrid și Barcelona.

Gheorghe Hagi a revenit la cârma echipei pe care o și patronează. Foto: FC Farul/Facebook

„Când am ales Farul, am făcut-o și pentru Gheorghe Hagi! Știu multe despre el pentru că a jucat unde a jucat! E o legendă. Și asta m-a atras să vin aici. Hagi e o persoană care iubește fotbalul și care trăiește cu multă intensitate. Nu e presiune cu el antrenor. Trebuie să jucăm fotbal și trebuie să facem totul cât mai bine. Nu trebuie să existe presiune. Ci trebuie să fim motivați. Dacă-i demonstrăm că facem lucrurile cum trebuie, îl facem fericit. Așa, și noi suntem fericiți și putem fi sus. Hagi a fost o legendă. Este mereu în căutarea noului și nu lasă nimic să treacă pe lângă. E un om fantastic!”, spune Jefté.

