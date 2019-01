„Ştire incredibilă! Poporul român merită stat de drept!”, a scris vicepreședintele Jyrki Katainen, alături de începutul știrii publicate de Associated Press cu privire la anunțul lui Tudorel Toader privind o OUG care va permite revizuirea tuturor sentinţelor date de completurile de cinci judecători de la ICCJ începând din 2014.

Unbelievable news!! Romanian people deserve #RuleofLaw .

Romanias justice minister said Monday that he has prepared an emergency decree that could invalidate hundreds of corruption cases involving the countrys most senior officials. #Romania https://t.co/7JeVdk3Pkn

