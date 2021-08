Viceprimărița USR-PLUS a Sucevei a câștigat o motocicletă la tombola unui festival sponsorizat de Primărie. „Pur și simplu a fost un noroc”

Viceprimărița spune că nu ar fi fost specificat în regulament concursului faptul că angajații primăriei nu ar avea voie să participe la tombola respectivă și spune că va dona contravaloarea motocicletei, și anume 5.000 de lei.

În luna iulie, Consililul Local Suceava a aprobat, într-o ședință prezidată de viceprimarul Teodora Munteanu, o sponsorizare de 40.000 de lei pentru organizarea festivalului Bucovina Motorfest, după cum scrie publicația locală Monitorul de Suceava.

O lună mai târziu, Teodora Munteanu câștigă marele premiu al tombolei festivalului, o motocicletă Yamaha. Despre acest lucru, viceprimărița Sucevei a declarat că nu consideră că a făcut ceva greșit, însă va dona contravaloarea motocicletei pentru o asociație de copii.

„Nici măcar nu am mers pe invitația primăriei”

Viceprimarul Sucevei susține că a participat în fiecare an la acest concurs, iar participarea la tombolă a fost condiționată de cumpărarea tricoului festivalului.

Am tricou din fiecare an. Am participat la tombolă în fiecare an. Din urnă a extras un copil de 7 ani. Este ceva corect. Nu a fost nicio intenție greșită. Pur și simplu a fost un noroc care acum se întoarce împotriva mea. Contravaloarea motocicletei respective o voi dona la o organizație care sprijină copii. Voi plăti motocicleta. Nu era specificat în regulamentul tombolei că angajații Primăriei nu pot participa. Teodora Munteanu:

Teodora Munteanu spune că tricoul a costat 70 de lei.

„Eu mi-am achiziționat abonament la festival. Nici măcar nu am mers pe invitația primăriei. Abonamentul l-am achiziționat cu 2 luni înainte tot în ideea de a sprijini festivalul. În fiecare an am cumpărat tricoul festivalului. Am să solicit factura și voi dona contravalorea unei asociații. Nici să o dau înapoi. E ca și cum aș recunoaște că am făcut ceva greșit. Nu am făcut nimic greșit. Nu am furat-o. Este o motocicletă veche, recondiționată. Nici nu știu dacă costă 1.000-2.000 de euro”, a mai spus viceprimarul Sucevei.

În cursul zilei de duminică, viceprimarul Teodora Munteanu a mulțumit pe pagina sa de socializare și a postat fotografii cu motocicleta câștigată la tombolă.

Reprezentanții Legio Phoenix MC, organizatorul Bucovina Motorfest, a precizat pentru Libertatea că motocicleta Yamaha, oferită ca premiu la tombola festivalului, a costat 5.000 de lei și a mai necesitat investiții de în jur de 1.000 de lei.

Foto: stirisuceavanet

