„Astăzi, când am venit la birou, am găsit un sigiliu pe uşă. Motivul îl reprezintă un e-mail trimis de domnul primar (n.red. Allen Coliban) când era în delegaţie sau concediu în Barcelona o săptămână, că nu ştiu ce delegaţie ţine o săptămână, şi mi-a dat un e-mail prin care spunea că trebuie să mă mut la cimitir, pentru că mi-a amenajat acolo un birou. Am primit acel e-mail de Sfinţii Mihail şi Gavriil, de ziua mea de nume, o sărbătoare mare a creştinătăţii, iar sigiliul l-am găsit astăzi, tot într-o zi de mare sărbătoare Intrarea Maicii Domnului în biserică, semn că domnul Coliban are o dorinţă extraordinară de a face rău şi nelegalităţi în zile de sărbătoare”, a spus viceprimarul PNL de Braşov.

Sebastian Rusu a adăugat că în e-mailul primit de la primarul Allen Coliban scria că i-au fost delegate atribuţii legate de cimitir şi că va primi un birou acolo ca să își poată îndeplini mai bine sarcinile de lucru.

„Numai că acele atribuţii nu necesită prezenţa mea 24 de ore în cimitir, unu la mână. Şi, doi la mână, un viceprimar, chiar dacă nu are atribuţii, în continuare face lucruri”, a spus el.

Purtătorul de cuvânt al Primăriei Braşov, Sorin Toarcea, a confirmat că biroul lui Rusu din Primărie a fost sigilat. „Întrucât termenul stabilit pentru eliberarea biroului expirase, Serviciul Administrativ a sigilat spaţiile. Noul birou al domnului viceprimar este amenajat şi disponibil”, a transmis Toarcea, potrivit news.ro.

Tensiuni vechi între primarul USR și viceprimarul PNL

Pe 27 octombrie, Sebastian Rusu spunea că Allen Coliban vrea să îl schimbe din funcție. „Nu cunosc motivele pentru care a venit cu propunerea. Consider că mandatul brașovenilor în alegerile locale a fost foarte clar, iar Partidul Național Liberal, prin consilierii săi în CL Brașov, își respectă angajamentul față de brașoveni”, a afirmat viceprimarul liberal.

El a rămas în funcție, după o ședință de plen ținută la începutul acestei luni, în care propunerea de demitere, inițiată de Allen Coliban, nu a reușit să obțină cvorumul necesar.

