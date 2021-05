Victor Ponta și Daciana, un an alături de Maria, fetița adoptată. „Am făcut cel mai bun lucru”

În decembrie 2020 s-a aflat că Victor Ponta și Daciana Sârbu au adoptat o fetiță. Micuța avea 6 ani pe atunci. Acum, fostul politician a făcut dezvăluiri despre procesul de adopție și cât de complicat i s-a părut.

„Când ne-am lovit noi, Daciana și cu mine… A durat aproape un an și jumătate. Și tot timpul vorbeam cu o colegă deputat, care și ea a adoptat, și îi ziceam cum de nu am schimbat legea, cum de e așa de întortocheată, pentru că, până la urmă, este interesul unui copil de a veni alături de familie. Nu am știut până m-am lovit că e atât de complicat”, a spus Victor Ponta recent, la Antena 3.

Dezvăluirile acestuia au continuat, Victor Ponta a declarat ce eveniment important va avea loc curând în familia lor.

„Maria împlinește un an alături de noi săptămâna viitoare. Și toată familia consideră că am făcut cel mai bun lucru pe care puteam să-l facem vreodată”, a mai spus acesta.

