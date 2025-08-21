La vederea fotoreporterului Libertatea, actorul nu și-a ascuns zâmbetul și l-a întrebat, în glumă, dacă are bani pentru a-i face o fotografie.

„5 lei costă poza cu mine! Ai mărunt?”, a întrebat, cu umor, Victor Rebenciuc, apoi s-a așezat liniștit pe o bancă din parc și a început o discuție cu o persoană care-l aștepta.

La 92 de ani, marele actor dă dovadă de o energie debordantă, fiind o prezență constantă în viața publică din România.

Victor Rebengiuc și soția sa, actrița Mariana Mihuț, au fost invitați de onoare la Cotroceni, luni, 26 mai, la ceremonia de învestire a președintelui Nicușor Dan.

Cu acest prilej, actorul în vârstă de 92 ani a mărturisit că i-a dat bani lui Nicuşor Dan pentru campania electorală, atât cât a putut și el să dea.

Într-o discuţie cu jurnaliştii HotNews, actorul a dezvăluit că a donat suma de 5.000 de euro.

Anul trecut, Victor Rebengiuc a declarat că nu vrea să renunțe la scenă. „Eu nu renunț la scenă. Cel mai bine mă simt atunci când joc. Cât timp trăiesc, o să continui să joc teatru pe scenă", a declarat Victor Rebengiuc, pentru VIVA!








