În timpul campaniei electorale, Nicușor Dan a fost susținut de mai multe vedete din România, printre care Tudor Chirilă, Andreea Raicu, Adi Sînă, Ada Galeș sau Victor Rebengiuc.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

De altfel, actorul Victor Rebengiuc a mărturisit într-un interviu dat în studioul HotNews, că el i-a dat bani lui Nicuşor Dan pentru campania electorală, din cât poate el să dea.

„Aseară (n. red. la dezbaterea electorală de la Euronews) l-am văzut pe Nicuşor Dan într-o situaţie când George Simion aproape îl apucase de gât să spună cine i-a dat bani. Eu i-am dat nişte bani lui Nicuşor Dan, din cât pot eu să dau, că nu am făcut averi, cu condiţia să nu fiu nominalizat. Am mai donat şi la ONG-uri, am mai contribuit de-a lungul anilor şi am spus: «Domne, nu spune că am dat eu. Nu vreau…». Nu sunt Mecena, dar contribui şi eu, acolo, cu câte ceva”, a declarat Victor Rebengiuc la podcastul politic Hotspot, al HotNews.

După terminarea interviului, într-o discuţie cu jurnaliştii HotNews, actorul a dezvăluit că a donat suma de 5.000 de euro.



Urmărește cel mai nou VIDEO Politică Bucate alese pe mese, la recepția oferită de Nicușor Dan la Cotroceni, după învestire: fasole cu ciolan, sărmăluțe de post și ceapă verde

Urmărește-ne pe Google News