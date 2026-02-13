„În următorii ani, vom vedea din ce în ce mai mult o NATO condusă într-o măsură mai mare de Europa, dar în acelaşi timp cu Statele Unite absolut ancorate în organizaţie”, a spus Rutte în marja Conferinţei de Securitate de la München, care a început vineri în capitala landului german Bavaria.

„Vom face acest lucru pas cu pas, în strânsă colaborare cu Statele Unite, pe baza procesului de planificare a apărării pe care îl avem”, a precizat secretarul general al NATO.

Rutte a mai declarat că se aşteaptă ca secretarul de stat american Marco Rubio să „continue presiunile asupra europenilor ca să îşi asume un rol mai important de conducere în NATO şi să facă în aşa fel încât alianţa să fie condusă mai mult de Europa”. Discursul lui Marco Rubio la Conferința de Securitate de la München este programat pentru sâmbătă.

Șeful NATO a menţionat totodată că europenii îşi măresc cheltuielile pentru apărare „nu numai pentru că Statele Unite le cer acest lucru, ci şi pentru că au nevoie de ele din cauza ameninţării ruseşti”.

Elbridge Colby, subsecretar pentru politici de apărare la Pentagon, a cerut joi ca NATO să se bazeze pe „mai degrabă pe parteneriat” cu Statele Unite „decât pe dependenţă”.

Ca semn al schimbării echilibrului în cadrul alianţei, NATO a anunţat săptămâna aceasta că Statele Unite va preda unor ofițeri europeni două dintre principalele sale posturi de comandă: cel din Napoli (Italia) şi cel din Norfolk (statul american Virginia).

În deschiderea Conferinței de Securitate de la München, cancelarul german Friedrich Merz a pledat pentru revizuirea dependenței „autoimpuse” față de Statele Unite.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE