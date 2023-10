Forțele de Apărare ale Israelului au declarat marți seară că nu se află în spatele exploziei de la spitalul Al-Ahli Arabi din Fâșia Gaza, care, potrivit autorităților sanitare Hamas, a dus la sute de morți, și că o rachetă lansată greșit de teroriștii din Gaza a dus la explozia spitalului baptist.

Palestinienii și o mare parte din lumea arabă au dat vina pe Israel, spunând că a lovit unitatea medicală și că sute de oameni au fost uciși. Ierusalimul a fost condamnat rapid de Iordania, Turcia, Egipt, Arabia Saudită și alții.

Ministerul Sănătății din Gaza condus de Hamas a declarat inițial că cel puțin 500 de persoane au fost ucise, a raportat AP, o cifră care a fost modificată ulterior la 200 și 300, după cum a raportat AFP.

Gruparea teroristă Hamas a numit explozia „o crimă de război”, iar Organizația Mondială a Sănătății a emis, de asemenea, un comunicat critic. După ce inițial au spus că cercetează tragedia, IDF a negat implicarea, spunând că nu opera în zonă în momentul exploziei.

Într-o scurtă înregistrare video difuzată în limba engleză, purtătorul de cuvânt al IDF, contraamiralul Daniel Hagari, a declarat: „O analiză a sistemelor operaționale ale IDF indică faptul că un baraj de rachete a fost lansat de teroriști în Gaza, trecând în imediata apropiere a spitalului Ahli din Gaza, în acel moment”.

פגיעת שיגור כושל של ארגון הטרור גא"פ באזור בית החולים אלמעמדאני בעיר עזה



מצורף סרטון מתוך מערכות חה״א שמתעד את אזור בית החולים לפני ואחרי השיגור הכושל של ארגון הטרור גא״פ: pic.twitter.com/KVXmlYuNj9 — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 18, 2023

„Informațiile pe care le avem din mai multe surse indică faptul că Jihadul Islamic este responsabil pentru lansarea eșuată a rachetei care a lovit spitalul din Gaza”, a adăugat el.

Armata israeliană a declarat că aproximativ 450 dintre rachetele lansate de către organizațiile teroriste din Gaza asupra Israelului au explodat în interiorul Gazei de la începutul războiului din 7 octombrie, „punând în pericol și dăunând viețile rezidenților din Gaza”.

Watch: A video captures the moment an Israeli strike hit the Al-Ahli Baptist Hospital in #Gaza leaving at least 500 people dead, according to a health ministry spokesman. https://t.co/MCXU6LGkna pic.twitter.com/EjqDAK8rdK — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) October 17, 2023

Mai multe videoclipuri par să arate momentul în care racheta a căzut scurt și a explodat, marți, în interiorul teritoriului palestinian. Un videoclip, preluat de la Kibbutz Netiv Ha’asara, pare să se potrivească cu imaginile realizate de Al Jazeera, care arăta, de asemenea, o rachetă care aterizează în interiorul Gazei.

Full recording from @ajmubasher feed.



You can see outgoing rocket fire some distance away. The rocket is intercepted in the air, and breaks apart into shrapnel.



After this 2 explosions are seen: one smaller one, perhaps on the rocket launcher, and a big one on the hospital. pic.twitter.com/upR4Dnrvsq — Yousuf (@yousuf_tw) October 17, 2023

Un alt videoclip, publicat de instituțiile de presă palestiniene, a arătat explozia de la Spitalul Ahli Arab. Imaginile Al Jazeera au fost geolocalizate de experți pe rețeaua socială X și corespund locației spitalului.

تغطية اخبارية| لحظة قصف الاحتلال لمستشفى المعمداني في غزة، ما أدى لاستشهاد المئات. pic.twitter.com/4IRmWIAvpd — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 17, 2023

Canalul de televiziune Al Arabiya, citând surse, relatează că numărul morților din atacul asupra spitalului din Gaza a depășit 800 de persoane. În același timp, interlocutorii canalului susțin că ar putea fi și mai multe victime, deoarece mulți oameni sunt acum sub dărâmături. Anterior, s-a raportat că 500 de persoane au murit când spitalul a fost lovit.

Potrivit contului canalului de pe rețeaua de socializare X (ex-Twitter), operațiunea de salvare este în prezent în desfășurare, iar molozul este în curs de curățare. De asemenea, potrivit Al Arabiya, medicii oferă asistență „nenumăraților civili răniți”.

Președintele palestinian Mahmoud Abbas a numit explozia drept „crimă de război israeliană” și a declarat trei zile de doliu pentru victimele acesteia.