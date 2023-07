VIDEO. Echipaj al Poliției Locale Sector 2, acuzat că a agresat din motive rasiale o familie de romi în parc. „În mașină, unul mă ținea de cătușe și cel de lângă mine îmi dădea în coaste și la ficat”. Reacția Poliției

Reprezentanții Asociației Aresel susțin că i-au trimis o informare primarului sectorului 2, Radu Mihaiu

„Noi am contactat un avocat și când va fi eliberat certificatul medico-legal, se va înainta plângere penală”, a declarat pentru Libertatea reprezentantul Aresel, Dumitru Giuliano.

Filmarea prezintă mai multe fragmente montate, pe înregistrare nu se aud și vocile polițiștilor

Primarul sectorului 2, Radu Mihaiu, spune pentru Libertatea că imaginile publicate de Aresel nu sunt concludente.

Poliția sectorului 2 îl acuză pe bărbat de ultraj.

În imaginile publicate de Aresel se aud mai mulți copii care țipă și plâng, iar, la un moment dat, o fetiță este împinsă de unul dintre polițiști și cade pe asfalt. Ceilalți agenți împing un bărbat în autospeciala poliției. În timp ce martorii strigă „Uitați ce face Poliția Română!”, mașina pleacă de la fața locului cu portiera din dreapta spate larg deschisă.

Bărbatul a vorbit cu Libertatea despre incident, în timp ce o mărturie a celor întâmplate a fost publicată de organizația Aresel pe Facebook.

Cei doi soți au relatat incidentul reprezentanților Aresel. Foto: captură Facebook

„Am ieșit cu copilul în parc, venise de la antrenament. Era și căldură în casă”, a povestit Sorin Ursaru Grigoraș, pentru Libertatea.

„Am stat 7-8 minute și au venit domnii de la Poliția Locală. Ne-au zis să ne luăm copiii și să «zburăm de aici». Către mine din tot parcul. Erau unii cu berea pe masă, cu semințe. De mine s-a luat, care stăteam liniștit”, a adăugat acesta.

Persoanele din parc au început să vocifereze că nu sunt lăsate să se răcorească, având în vedere canicula de peste zi. Atunci, susțin cei doi soți, polițiștii au mers țintit la ei.

Le-a spus că nu are aripi să zboare, a mai povestit bărbatul pentru ziar, iar atunci polițiștii l-au jignit. „Hai, că așa sunteți voi, ciorile, tari în gură”, ține minte că i-a spus unul dintre agenți.

I-au cerut apoi să se legitimeze, dar bărbatul a refuzat, a mai explicat el. „Nu am vrut. Le-am spus să cheme poliția națională sau jandarmeria și merg cu cea mai mare plăcere. Că ei nu-mi prezintă încredere”.

Pentru că nu i-a însoțit, polițiștii l-au luat pe sus, a mai explicat Sorin Ursaru: „M-au luat unul de o mână, unul de o mână și doi de picioare. Erau vreo șase acolo”.

Polițiștii, acuzați că l-au bătut în mașină pe bărbatul încătușat

Agenții i-au pus cătușele și l-au băgat cu forța în mașina de poliție, susține bărbatul. S-a împotrivit să intre în autospecială, pentru că unul dintre polițiști a tras-o de păr și a împins-o pe fiica lui, care a căzut pe asfalt. „Am văzut negru în fața ochilor”, a mai spus el, pentru Libertatea. Fata venise la mașină, era speriată și plângea, a povestit bărbatul. Momentul l-a filmat o tânără din parc, pe care nu o cunoștea, a adăugat acesta.

„Mi-au dat cu genunchiul în coastă pe partea stângă. În mașină, unul mă ținea de cătușe și ăla care era pe mine îmi dădea în coaste și la ficat”, a descris bărbatul ce s-a întâmplat în autospecială. Acesta susține că a primit și lovituri la cap.

În înregistrarea publicată de Aresel se observă mai mult leziuni pe spate și la nivelul palmei.

Soțul susține că pe drumul spre secția de poliție a fost bătut de polițiști. Foto: Captură Facebook

Polițiștii locali l-au dus la Secția 8 a Poliției Naționale, iar acolo i-au fost date jos cătușele, a mai relatat Sorin Ursaru: „Noroc că a venit ofițerul de serviciu și le-a spus «Dați-i drumul, că l-ați nenorocit». Aveam mâinile negre”.

A rămas la sediul poliției de la 23.30 până la 4.00, pentru că procurorul a așteptat înregistrările de pe camerele de supraveghere din parc, susține bărbatul. Nu a dat declarații, a mai adăugat el. „Le-a dat lor (polițiștilor, n.r.) o hârtie”.

Dincolo de lovituri, cel mai tare l-a afectat că au „înjosit-o” pe fiica lui, o adolescentă campioană europeană și mondială la karate fudokan.

Bărbatul s-a dus la spital, pentru că a avut dureri puternice de cap, în urma abuzurilor fizice din partea polițiștilor, susține el. Certificatul medico-legal care să ateste agresiunile îl va ridica pe 27 iulie, a mai precizat Sorin Ursaru. Mai departe, vrea să depună plângere penală împotriva polițiștilor locali.

Discriminați din motive rasiale

Soția lui Sorin Ursaru Grigoraș susține că de-a lungul anilor au avut de suferit din cauza discriminărilor rasiale, însă spune că „le-a întors spatele” și a mers mai departe încercând să demonstreze tuturor că și romii își pot croi un drum drept în viață.

„Nu am avut niciodată o amendă, nici măcar de la RATB. Nici nu vreau să am de-a face cu Poliția. Am fetița de 8 ani la karate, este campioană europeană, mondială. Ea este traumatizată cel mai mult de ceea ce s-a întâmplat”, spune femeia.

Potrivit reprezentanților Aresel, fetița celor doi soți este elevă în clasa a VIII-a la o școală din Capitală și practică karate fudokan din 2015. Este multiplă medaliată la campionatele naționale, europene și mondiale, deținând titlul mondial la kata individual.

Platforma civică Aresel: „Este inadmisibil”

Platforma Aresel condamnă intervenția polițiștilor locali și cer autorităților să o sancționeze.

„Consideram inadmisibil și amendabil faptul că Politia Locală recurge la acte de violență împotriva romilor, în condițiile în care Bucureștiul se vrea a fi o capitală europeană în linie cu celelalte orașe mari ale Europei. Platforma Civică Aresel a semnalat instituțiile abilitate, inclusiv primarul sectorului 2, Radu Mihaiu, în care am cerut să se ia măsurile legale care se impun față de agenții Poliției Locale Sector 2 care au bătut un cetățean încălcându-se drepturile fundamentale ale omului”, au comunicat oficialii Aresel.

Aceștia au anunțat că vor depune plângere penală pentru purtare abuzivă împotriva polițiștilor, pe care îi acuză că „își practică meseria ca în regimurile trecute și manifestă aceeași repulsie față de cetățenii romi”.

Primarul sectorului 2: „Din filmarea respectivă n-am reușit să înțeleg mare lucru”

„Nu are legătură cu etnia, ci doar cu comportamentul antisocial al persoanei în cauză”, a declarat, pentru Libertatea, Radu Mihaiu, primarul sectorului 2. Poliția Locală este subordonată Primăriei.

În legătură cu motivul pentru care echipajul de poliție s-a dus în parc, primarul a precizat următoarele: „Au fost sesizări cu privire la zgomot, la tulburarea liniștii publice. Un echipaj al Poliției Locale a fost acolo, a cerut să se legitimeze toți cei prezenți care făceau zgomot. S-au legitimat cu excepția unei persoane care s-a dovedit recalcitrantă și a refuzat legitimarea”.

A fost implicată ulterior și poliția națională, a mai spus primarul. „Persoana a fost imobilizată, pentru că era în mod evident tulburarea liniștii publice. A fost dusă mai întâi la sediul poliției locale, apoi la sediul de la Secția 8, la poliția națională. S-a deschis cercetare și la Secția 8, pentru că acolo sunt duși cei care refuză să se legitimeze”, a mai spus primarul sectorului 2.

Radu Mihaiu s-a uitat peste filmarea publicată de platforma civică Aresel, însă consideră că nu clarifică ce s-a întâmplat la fața locului.

„Din filmarea respectivă n-am reușit să înțeleg mare lucru. Doar am înțeles că se striga foarte mult. Era clar că diverse persoane încercau să intre în mașina de poliție”, a mai spus acesta.

„Din discuția văzută în această filmare, sunt mai degrabă niște susțineri ale domnilor. Înțeleg că domnul susține că a fost lovit în mașina de poliție. Colegii (conducerea Poliției Locale sector 2, n.r.) nu mi-au confirmat acest lucru. Mi-au confirmat însă că persoana respectivă este cu cazier”, a încheiat primarul sectorului 2.

În discuția cu Libertatea, Sorin Ursaru a recunoscut acest lucru.

Ce spune Poliția Locală Sector 2

La solicitarea Libertatea, Poliția Locală din sectorul 2 a transmis următorul răspuns: „Având în vedere că una dintre persoane a devenit agitată, agresivă şi nu s-a supus procedurii de legitimare, refuzând orice colaborare cu polițiștii locali, pe motiv că nu-i recunoaște ca organe de control, s-a procedat la imobilizarea şi transportarea celui în cauză la secție. La momentul imobilizării şi introducerii în autospeciala de poliție, acesta a început să lovească cu picioarele aripa dreapta spate”.

Poliția locală nu a răspuns și la întrebarea dacă agenții l-au lovit pe bărbat.

În schimb, spun că Sorin Ursaru a lovit un polițist local: „Pe durata procedurii de imobilizare şi transport a agresat un agent de poliție locală, cu lovituri de picior şi distrugerea uniformei. Precizăm că s-a întocmit dosar penal pentru fapte de ultraj, distrugere şi pentru loviri și alte violenţe”.

