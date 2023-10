Noapte albă la coadă ca să prindă un loc la afterschool, la o școală din Sectorul 2: „Nu e normal ca unii să rămână pe dinafară”. Ce spune primarul

„Sunt mamă singură, am doi copii, amândoi sunt singuri în casă, iar eu stau la rând pentru că nu sunt locuri suficiente pentru toți copiii. Stăm să prindem loc”, spune una dintre mame. Vineri, la 9 dimineața, pe lista de așteptare pe care au întocmit-o părinții, pentru a exista o oarecare organizare, erau în jur de 150 de oameni. Lista de nume se strigă și se actualizează din oră în oră. Dacă cineva lipsește, este tăiat de pe listă.

Coada de sute de metri s-a format încă de ieri pe strada Herța nr. 1 din Sectorul 2 al Capitalei. Mulți părinți au venit de pe la orele după-amiezii, însă alții s-au așezat pe bordură, ori și-au întins șezlongul pe iarbă, de joi dimineață. Ceea ce înseamnă că sunt oameni care așteaptă și de mai bine de 24 de ore.

„Am fost și anul trecut, am venit la o oră normală, la 8 dimineață, pentru a-mi înscrie copilul la after, dar nu am mai găsit loc. Așa că am trecut ieri pe lângă școală și am văzut că se adunaseră deja. Așa că am venit și eu de la 17:00. Am făcut noapte albă”, mărturisește aceeași femeie.

Părinții au venit și cu șezlonguri și au stat la coadă și 24 de ore Foto: Eli Driu

Recomandări INTERVIU. Tânărul care a lansat „mișcarea farfuriilor goale” împotriva influencerilor plătiți de industria jocurilor de noroc: „Ești legat cu mâinile la spate și te uiți cum aceste companii au pus stăpânire pe România”

Prea puține locuri, acuză părinții

Are doi copii, dintre care unul în clasa a III-a, pe care încearcă să-l înscrie la afterschool.

Vineri este prima zi de înscriere în programul de afterschool al Școlii 51. El a început deja în alte unități de învățământ din Sectorul 2. Înscrieri se vor mai face și luni. Programul este creat pentru elevii din învățământul primar și secundar, iar în cadrul lui, după orele obișnuite de școală, copiii rămân cu învățători sau profesori, își fac temele sau participă la diverse activități în cadrul școlii. Ce fac elevii în acest program este decis de școală împreună cu părinții.

Locurile sunt însă limitate. O grupă de afterschool poate fi formată din 12 copii, după cum prevede legea, iar la Școala 51 pot fi formate 14 grupe. Adică din aproximativ 540 de elevi din învățământul primar – de la clasa pregătitoare la clasa a IV-a -, doar 168 vor putea rămâne după ore la programul de afterschool.

„Nu e ok să fie numai 12 locuri. Să nu mai discrimineze copiii, nu e ok ca unii să intre și alții nu. Afterul nu este un ajutor social, ci educațional, copiii fac temele aici”, se revoltă un alt părinte.

„O soluție se putea găsi. Se știe de anul trecut că solicitările sunt mai multe decât locurile disponibile”, afirmă o mamă.

Recomandări Anchetatorii confirmă investigația Libertatea legată de misterul decesului unui tânăr, la 6 zile după ce s-a vaccinat anti-Covid: moartea a fost premeditată

„Cum să nu pui criterii de departajare?!”

Înscrierea la programul „Școală după Școală” din Sectorul 2 se face pe criteriul „primul venit, primul servit”. A fost lansat de primăria de sector în ianuarie 2022 și a pornit cu 900 de locuri la nivelul școlilor înscrise în proiect. Anul acesta, sunt 16 școli participante, cu 3.000 de locuri. Noutatea în acest an, pe lângă creșterea numărului de elevi ce pot lua parte la program, este confinanțarea primăriei. Instituția plătește școlilor 40 de lei pe zi, de elev, cu condiția ca aceștia să primească o masă caldă și de asemenea, să poată rămâne la școală, dacă vor, până la ora 18:00.

Părinții au cerut să fie avantajați la înscriere familiile monoparentale

Părinții sunt încântați de organizarea programului și de posibilitatea ca ei să aibă un cuvânt de spus în ceea ce privește activitățile copiilor după ore. Apreciază în special că nu trebuie să plătească mii de lei ca să-i ducă la un afterschool privat. În Sectorul 2, asociațiile de părinți de la nivelul școlilor pot contribui cu orice sumă doresc, dacă vor sau dacă este nevoie, fie pentru mâncare, fie pentru plata cadrelor didactice, ori pentru anumite activități ce necesită costuri. Părinților le revine responsabilitatea alegerii firmei de catering.

Recomandări Imaginile agresării lui Vișinel, bărbatul ucis în bătaie de un polițist local din Arad, surprinse de camerele de supraveghere

Ce îi nemulțumește, în schimb, este lipsa unor criterii de departajare. „Primul venit, primul servit” i-a determinat să stea noaptea la coadă la școală, afirmă ei, revoltați.

Părinții cu care am vorbit spun că pentru ei, programul „Școală după Școală” e în primul rând un ajutor pentru ca cel mic să nu stea singur acasă, în condițiile în care adulții lucrează, ori sunt familii monoparentale, poate uneori cu venituri reduse. În felul în care se face acum selecția, afirmă ei, rămân pe-afară mulți copii aflați în situații modeste, fără părinți sau bunici care să-i poată supraveghea. Se simt umiliți. „Cum să nu pui criterii de departajare?!”, se revoltă cineva. „Nu am nicio variantă, doar să stau acasă fără serviciu”, ridică din umeri altcineva aflat într-o astfel de situație.

„Cu un ochi râd, pentru că am reușit să obțin loc pentru copilul meu, cu un ochi plâng pentru ceilalți copii care aveau și ei dreptul să intre în program. Sunt oameni care au nevoie. Uneori, ca părinte, pleci la 7 și nu știi când te întorci acasă. Ce faci cu copilul?”, se întreabă un tată. A intrat al 11-lea de dimineață, la secretariat pentru a lăsa dosarul. Situația sa nu este atât de gravă, mărturisește el, dar admite că fără acest program, nu avea altă variantă pentru copilul său de clasa a III-a.

Primarul Radu Mihaiu s-a întâlnit cu părinții în fața școlii 51 din Sectorul 2

„Nu vreau să încurajez practica vizelor de flotant”

Primarul Sectorului 2, Radu Mihaiu, s-a întâlnit vineri dimineață cu părinții copiilor de la Școala 51. Întrebat de aceștia despre lipsa criteriilor, Mihaiu a spus că a evitat introducerea lor fiindcă ar fi însemnat discriminare printre copii.

„De ce nu au familiile monoparentale prioritate?”, a fost întrebarea părinților.

„Și dacă câștigă 20.000 de lei pe lună, mai intră în program? Deci intrăm și pe social și creăm acest stigmat, că la after merge ăla sărac. Nu e în regulă să facem această discriminare”, a răspuns primarul.

A venit apoi replica unei mame aflată de noaptea trecută la rând: „Atunci nu ne asumăm niciunul și stăm la coadă ca pe vremea lui Ceaușescu. Suntem într-o situație disperată!”.

Edilul le-a promis că, în funcție de câte înscrieri sunt în aceste două zile, vineri și luni, se va decide dacă va fi nevoie de suplimentarea locurilor. Însă se poate suplimenta cu cel mult încă o grupă de 12 elevi.

Școala 51 poate oferi locuri la afterschool doar pentru o treime din elevii înscriși

Mihaiu a explicat că școala este una foarte populară în cartier, este considerată o instituție bună, de aceea multe familii care locuiesc în alte sectoare și-au făcut vize de flotant în zonă, pentru a-și putea înscrie copiii acolo.

Fiind mulți copii, s-a creat aglomerație. Deci și dacă ar fi profesori suficienți care să preia mai mulți copii la afterschool, nu ar avea unde să facă orele pentru că nu sunt săli libere: elevii de la Școala 51 învață în două schimburi, iar după-amiază, clasele sunt ocupate de copiii din tura a doua.

Întrebat de posibilitatea de a cumpăra containere pentru a suplimenta spațiul, primarul a respins ideea.

„Mai degrabă o sală de sport, decât containere, pe spațiul pe care îl avem. Aici e nevoie de o sală de sport. Și nu e nici normal să încurajăm acest fenomen al vizelor de flotant”, a punctat primarul Sectorului 2.

Nu e prima dată când părinții de elevi fac noapte albă la înscrieri la școală. S-a întâmplat și în vară, la creșele și grădinițele din Sectorul 3, din teama că nu mai prind locuri pentru copiii lor la programele de vară ale unităților preșcolare.