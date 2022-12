Într-o fotografie primită pe adresa redacției, Monica Anisie taie o felie din tortul decorat cu culorile PNL, în aplauzele fostului primar PSD de la Sectorul 2, Neculai Onțanu.

„PNL Sector 2. Monica Anisie Preşedinte” scria pe desertul pus pe masă la petrecerea de final de an. În imagine apare și fostul șef SIE Claudiu Săftoiu, în prezent consilier local.

Contactată de Libertatea, Monica Anisie spune că nu se pune problema încheierii unei alianțe cu partidul pe care îl conduce astăzi Neculai Onțanu – ADER.

Fostul primar nu exclude o alianță cu liberali, dar spune e prematur să se pronunțe acum, când mai sunt 2 ani până la alegeri.

Anisie îl consideră pe Onțanu „simpatizant” PNL

„E adevărat, aseară (joi – n.r.) am avut o petrecere de sfârşit de an la nivelul partidului. Au fost invitaţi locuitori ai sectorului 2, simpatizanţi şi membri de partid. Printre aceştia, au fost prezenţi şi doi foşti – sau nu ştiu cum să le zic. Unul a fost primarul Sectorului 2, domnul Onţanu, iar altul, nici nu mai ştiu cum îl cheamă, Zlătoianu cred (Dragoş Marian Zlătoianu, n.r..), care a fost în partid la domnul Onţanu, dar de vreo jumătate de an s-a înscris la PNL Sector 2”, a explicat Monica Anisie.

Deci, nu se pune problema de vreo alianţă sau altceva. A fost doar o petrecere la care au fost invitaţi mai mulţi membri şi simpatizanţi. Domnul Onţanu eu sper că e simpatizant. Dar să ştiţi că a mai fost prezent şi Liviu Negoiţă, fostul primar al Sectorului 3, care acum a devenit membru PNL Sector 2. Monica Anisie, preşedintele PNL Sector 2:

Neculai Onțanu: „Avem consultări cu mai multe partide”

Neculai Onţanu nu a infirmat posibilitatea unei alianţe politice cu PNL la nivel de sector, dar spune că nu au existat astfel de discuţii la petrecerea de joi seara.

„După cum vă daţi seama, până în 2024 mai e mult. Noi avem consultări cu mai multe partide şi vom vedea. E prematur acum să ne pronunţăm”, a spus Neculai Onţanu pentru Libertatea.

Pentru acesta, seara de joi a fost una normală, petrecută în compania colegilor liberali.

A fost doar o invitaţie. Mai am invitaţii şi de la alte partide şi consider că e civilizat ca să le răspunzi pozitiv. A fost o seară în care a fost prezent activul de la Sectorul 2, de la PNL. A fost o seară normală, făcută în preajma sărbătorilor care urmează. Neculai Onţanu, preşedinte ADER:

Neculai Onţanu a fost condamnat definitiv, în aprilie 2021, la trei ani de închisoare cu suspendare pentru luare de mită, într-un dosar în care a fost acuzat că a primit un teren în valoare de aproape 1,5 milioane de euro pentru a facilita o punere în posesie.

Infracţiunea a fost comisă în perioada 2006-2007, când Onţanu era primarul Sectorului 2 din partea PSD. Ulterior, acesta a devenit preşedintele UNPR, partid din care a fost suspendat în martie 2016, după ce a fost reţinut de DNA.

În același an, Onţanu a înfiinţat Asociaţia pentru Democraţie, Educaţie şi Reconstrucţie „Om între Oameni” (ADER).

În 2018, ADER a devenit partid politic, Onțanu fiind președinte. La alegerile locale din 2020 a candidat pentru fotoliul de primar la Sectorului 2, în alianță cu PPU-SL, partidul controlat de Dan Voiculescu. A obținut 14%.

Monica Anisie a fost ministrul Educaţiei în ambele guverne Ludovic Orban. Acum este senator de Bucureşti, preşedinte al Comisiei pentru Învățământ din camera superioară a Parlamentului şi profesoară de română la Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” din Capitală.

