“O autospecială de poliţie din cadrul Secţiei de Poliţie Rurală Valea Mare Pravăţ, care se afla în serviciu de patrulare, (…) ar fi intrat în coliziune cu un autoturism condus de o tânără de 18 ani, care nu a acordat prioritate de trecere autospecialei care circula regulamentar, pe drum cu prioritate. În urma impactului, autospeciala a luat foc, iar cei doi poliţişti şi jandarmul din componenţa echipajului au rămas în interior”, se arată într-un comunicat transmis joi de Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Argeş.

Conform sursei citate, cei trei au fost salvaţi de un elev al Şcolii de Poliţie Vasile Lascăr de la Câmpina care se afla în trecere şi care, împreună cu un participant la trafic, a reuşit să îi extragă din maşină.

“S-a aprins ceva în spate, m-am uitat și eu în spate, n-am stat pe gânduri, am întors mașina și m-am întors aici. Nu m-a ajutat extinctorul, am hotărât să iau oamenii din mașină, să acționez la scoaterea lor. Cei doi polițiști nu păreau a fi în stare prea bună. Mașina fiind în flăcări am acționat foarte repede. Mi-a fost într-adevăr teamă, n-am ce spune”, a povestit Andrei Claus Vegheș, elev Școala de Poliție Vasile Lascăr Câmpina, la PRO TV.

“Ulterior, atât cei doi poliţişti, jandarmul, cât şi cei trei ocupanţi ai autoturismului implicat în accident (tânără de 18 ani şi doi băieţi de 15, respectiv 16 ani) au fost transportaţi la spital, pentru efectuarea de investigaţii medicale suplimentare”, au precizat reprezentanţii IPJ Argeş.

În acest caz a fost întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, cercetările continuând pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.

Citeşte şi:

Ce spune Alina Pușcău despre relația cu Vin Diesel. “Este un om extraordinar. Ținem legătura”

Secretul unui bunic de 70 de ani, din Iași. Ce făcea acesta împreună cu rakeții moldoveni

Facultate în online, amfiteatre goale, cămine cu jumătate de locuri ocupate. Prorectorul Universității București: ”Calitatea educației va scădea dacă pandemia se va întinde pe o perioadă mai lungă”

PARTENERI - GSP.RO De ce teribilii criminali Yakuza sunt jupuiți de piele când mor » Care e testul incredibil de admitere și de ce se taie degetul mic

PARTENERI - PLAYTECH E pe MOARTE! Vedeta își ia adio de la familie. Ce diagnostic crunt a primit de la medici

HOROSCOP Horoscop 1 octombrie 2020. Gemenii caută soluții pentru a se putea apropia de anumite persoane

Scoala9.ro Profesoara universitară Ionela Băluță, despre interzicerea studiilor de gen în școală: „Discuțiile despre diversitatea de gen ar trebui să înceapă de la grădiniță”