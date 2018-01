Interviu cu Crystal Hefner, văduva părintelui Playboy. Tânăra de 31 de ani povestește, în exclusivitate pentru Libertatea, despre ce a însemnat viața alături de Hugh, cum a ajuns la vila Playboy, pe coperta cunoscutei reviste și mai apoi, în patul fondatorului acesteia, un bărbat cu 60 de ani mai în vârstă decât ea.

Crystal Hefner este văduva lui Hugh Hefner. Și probabil că așa va rămâne. Nu model, nu DJ, nici absolventă de psihologie. Ci ultima soție a unuia dintre cei mai cunoscuți bărbați de pe Planetă: Hugh Hefner. Și totuși, Crystal este într-un proces prin care își dorește să redevină ea. Nu poartă doliu, ci ruj roșu și rochie de seară. Ce nu se vede în poză e că în picioare are papuci de casă. Nu are decolteu, nici machiaj strident. Pentru ea a trecut vremea botoxului și silicoanelor. De altfel, la silicoanele pe care le-a afișat în pictorialul din Playboy, în 2009, a renunțat în urma unor probleme de sănătate care au maturizat-o, după cum a mai spus în alte interviuri. Zâmbește mult, vorbește încet, nu e ostentativă. E departe de Crystal care făcea atmosferă la petrecerile de la vila Playboy.

Hugh s-a născut în 1926, anul semnării Tratatului de la Berlin între Germania și URSS, anul în care Greta Garbo debuta, pe vremea prohibiției în SUA. Când se năștea Crystal, oamenii puteau să-și trimită emailuri pentru prima oară, se întâmpla cel mai mare dezastru nuclear, la Cernobîl, și boala vacii nebune făcea ravagii.

Pe Crystal și Hugh i-au despărțit 60 de ani. Și n-a contat ce a scris istoria de-a lungul vieții lor, cât istoria lor împreună. Iar căsnicia lor a fost benefică și pentru imaginea imperiului Playboy. Crystal vine dintr-o lume în care bârfele înseamnă atenție și atenția aduce bani. Așa că nu îi pasă prea mult ce se spune. Este a treia soție a celui care a creat celebrul iepuraș.

Și pentru că e într-o perioadă de călătorii, când merge oriunde este chemată, nu exclude România. A fost impresionată să afle că avem și noi un Pentagon mai mic, Casa Poporului. Așa că ne-am despărțit în holul hotelului Palazzo Versace din Dubai, ea promițând că vine în România, eu că atunci când vine, îi arăt Casa Poporului. Ca niște prietene. Din lumi diferite.

Crystal Hefner: „Am avut o viață liniștită la vila Playboy”

Libertatea: Crystal, au trecut patru luni de când Hugh Hefner nu mai e printre noi. Cum a fost perioada asta de timp pentru tine?

Crystal Hefner: Asta este prima mea călătorie de acest gen în afara orașului Los Angeles. Am fost întâi într-un safari, am zis că ar fi frumos să merg în mijlocul pustietății și să mă relaxez într-un safari și a fost foarte drăguț. De acolo am continuat călătoria, am mers la Cape Town și acum sunt în Dubai. E un loc frumos… Încă încerc să îmi dau seama cum va fi viața mea și care sunt următorii pași pentru mine. Cred că el s-ar bucura știind că eu călătoresc și văd locuri noi.

Ați fost căsătoriți pentru opt ani. Cum a fost căsnicia voastră?

Am fost împreună pentru 10 ani și căsătoriți cinci. A fost o perioadă frumoasă, calmă. Dacă spui Playboy și vila Playboy te gândești la nebunie, petreceri, au fost ceva petreceri, dar am avut o viață liniștită, eram noi și câinii noștri, seri de film, și am avut timp să ne cunoaștem mai bine și am învățat atâtea de la el.

Care a fost cea mai importantă lecție pe care ai învățat-o de la el?

Bunătatea. El a fost întotdeauna foarte bun cu toți și avea încredere în toată lumea. Mai ales pentru un bărbat cu statutul său înconjurat de oameni mânați de alte motive, dar el investea multă încredere în toată lumea, era bun și generos. Asta am învățat de la el. Nu am fost implicată în businessul lui și nici nu-mi doream asta, am vrut doar să mă bucur de timpul împreună. A fost un om foarte bun.

Erai foarte mică atunci când l-ai cunoscut. Îți amintești care a fost prima impresie pe care a avut-o asupra ta?

Da. Eu eram din San Diego, adică la două ore la sud de Los Angeles. M-am înregistrat cu o poză pentru a participa la o petrecere la casa sa, la Playboy Mansion. Niciodată nu m-am gândit că mă vor alege, dar m-au ales. Și am mers acolo și am văzut o mulțime de oameni adunată și mi-am zis că sunt atrași de ieșirea lui Hugh Hefner și voiam să merg și eu să văd. Era pentru prima oară când vedem o celebritate. Mi s-a părut foarte cool… Și apoi m-am apropiat de foișorul unde stătea el și mi-a făcut cu mâna și m-a chemat… A fost o noapte pe care n-o voi uita niciodată.

Diferența dintre voi era de 60 de ani. Un motiv bun pentru sceptici să se îndoiască de motivul pentru care v-ați căsătorit. Cum explici asta?

El a fost întotdeauna ca un băiat, ca un copil, întotdeauna și-a păstrat spiritul tânăr. Era mereu haios, se distra, era copilăros, a fost mereu tânăr. Așa că a funcționat relația.

A fost probabil și cel mai invidiat bărbat din lume, mereu înconjurat de femei frumoase. Nu erai geloasă?

El se comporta în așa fel încât eu să nu fiu geloasă și am apreciat asta. M-a făcut să mă simt foarte specială, unica lui iubire și am apreciat asta. Poate că e mai bine că l-am cunoscut în această perioadă a vieții lui. Dacă îl cunoșteam când era tânăr, nu cred că aș fi făcut față…

Crystal Hefner: „Știu cine sunt și oamenii pot spune ce vor”

Cum te-ai simțit când ți-ai văzut pozele pe coperta Playboy?

A fost extraordinar pentru că am crescut văzând aceste reviste. Playboy era mereu prin preajmă și când le vedeam mă gândeam că ele sunt cele mai frumoase femei din lume. Și să ajungi de la asta la a deveni una dintre ele și chiar să-mi devină prietene, a fost super tare.

Ai vreun sfat pentru tinerele care visează să fie pe coperta Playboy?

Cred că dacă asta îți dorești, nu trebuie să renunți. Cred că există multe fete nesigure sau nu se simt suficient de bune pentru asta. Și eu am trecut prin asta, cum a fost momentul în care m-am gândit că n-o să ajung să fiu aleasă să particip la acea petrecere. Dar cred că e importantă încrederea în sine și să nu renunțe. Simt că poți face orice îți dorești.

Imperiul Playboy a schimbat o întreagă lume, a schimbat mentalități, dar a și întreținut lupta cu mișcarea feministă. Simți că imaginea femeii a avut de suferit din cauza asta, din cauza acestei deschideri?

Cred că e o temă deschisă pentru interpretări. Dar experiența mea spune altceva. Am avut cea mai frumoasă perioadă din viață acolo, alături de Hugh și făcând parte din familia Playboy. Am vorbit cu atâtea femei de-a lungul timpului care au rămas prietene cu Hef și ai Playboy și au avut cele mai bune experiențe acolo. Cred că a fost bine pentru femei.

Te-ai simțit vreodată discriminată pentru că ești o tânără frumoasă și blondă? Știm cu toții glumele…

Nu chiar. Pentru că știu cine sunt și oamenii pot spune ce vor, e în regulă. Am o viață minunată, e grozav, așa că pot spune orice își doresc.

Văd că ești foarte încrezătoare. Ce se va întâmpla cu cariera ta de acum?

Acum călătoresc și simt că sunt în poziția în care să mă pot duce către diferite organizații de caritate și să ajut acolo unde pot. Simt că sunt în poziția să fac asta și asta vreau să fac.

Poate vei veni și în România într-o zi…

Mi-ar plăcea.

Acum poate ai un mesaj pentru cititorii Libertatea sau fanii din România…

Vreau să le transmit salutări și sper să vin în vizită în curând!