Înregistrarea a fost realizată de un bărbat, care a pus telefonul iPhone SE pe balcon, după ce a auzit prima explozie.

„În acea seară, am auzit un zgomot de artificii. Nu este neobișnuit aici, în Liban, dar a fost atât de intens, atât de tare, încât am ieșit pe terasă. Am observat flăcări și într-un depozit din port. Era aproximativ ora 17:40. Am făcut câteva poze de pe terasă, apoi am pus iPhone-ul sprijinit de balustradă și l-am lăsat să filmeze”, a rememorat autorul imaginilor, un maghiar de 42 de ani, de profesie terapeut.

Imaginile video, filmate în 4K, surprind apoi momentul exploziei masive, care a avariat o parte din capitala Beirut și a ucis peste 150 de oameni și a rănit peste 6.000.

Acesta a continuat povestea: „La ora 18:00 am avut ședința mea de terapie cu un client. După 5 minute, am auzit o explozie mai mare. I-am spus clientului meu să rămână acolo și am ieșit să văd explozia. Am observat că devine din ce în ce mai mare, au ieșit niște flăcări uriașe și, dintr-o dată, boom!”.

Nu știu dacă am sărit sau dacă unda de șoc m-a împins, dar știu că am fost trântit la pământ. Am văzut geamuri spulberate și oameni care urlau. Apoi, am privit în jur și am văzut acest imens nor portocaliu deasupra mea. Bărbatul care a surprins explozia din Beirut:

În urma exploziilor care au avut loc pe 4 august la Beirut, țara a fost cuprinsă de proteste violente. În weekend, premierul libanez Hassane Diab a anunţat că va propune alegeri anticipate, într–o încercare de a calma manifestanții. Exploziile din Liban au zguduit țara care se confrunta deja cu mai multe probleme și era în pragul colapsului.

