„Humvee-urile voastre salvează viețile soldaților noștri”, spun oficialii de la Kiev într-un mesaj pentru aliații lor americani, care le-au donat vehiculele, potrivit publicației Business Insider.

Videoclipul de un minut surprinde interiorul vehiculului, cu cinci soldați așezați și unul în picioare, în turelă, care manevrează o mitralieră montată pe vehicul.

După ce trei dintre soldați ies, focurile de armă continuă până când vehiculul este brusc zguduit de o explozie și înghițit de flăcări și fum.

Remarcabil, soldatul care manevrează mitraliera se apleacă și îi urmează pe ceilalți militari care au ieșit din Humvee după lovitură, toți aparent nevătămați.

În mesajul care însoțește imaginile, ministerul ucrainean mulțumește SUA pentru vehicul, spunând „Humvee-urile voastre salvează viețile soldaților noștri”.

Insane footage from inside a Ukrainian HMMWV during combat. Thank you to the American people! Your Humvees save the lives of our soldiers.



?59th Motorized Infantry Brigade pic.twitter.com/dQw6JhJU5J — Defense of Ukraine (@DefenceU) August 16, 2023

Imaginile distribuite de Ministerul ucrainean al Apărării sunt extrase dintr-un scurt documentar, care spune că Humvee-ul a fost distrus sub focul artileriei, într-un câmp minat de ruși, dar precizează că soldații din interior „s-au regrupat”.

Până în luna august, SUA au trimis în Ucraina mai bine de 2.000 de Humvee-uri, vehicule militare multifuncționale pe roți, care dispun de un blindaj eficient și care sunt folosite în mod frecvent de forțele militare ale SUA, dar și de mulți aliați.

Oficialii ucraineni au lăudat și anterior capacitatea acestor vehicule – și a altora donate de americani – de a salva viețile soldaților.

În iunie, adjuncta ministrului ucrainean al apărării, Hanna Maliar, a distribuit imagini ale unui vehicul de luptă Bradley, despre care a spus că a fost atacat de ruși.

Maliar a spus că vehiculul a fost lovit direct de un sistem de rachete rusești Grad – dar a fost suficient de rezistent pentru a continua să funcționeze, protejându-i în același timp pe toți cei din interior.

