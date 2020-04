De Iulian Budușan,

Avioane de vânătoare au lăsat în urma lor culorile tricolorului, pe cerul însorit al Romei, ale cărei străzi sunt goale din cauza izolării pe timpul pandemiei covid-19.

Today, Italy marks the 75th anniversary of the country's liberation from Nazi occupation.

President Mattarella honored the "unknown soldier" with the national anthem and #BellaCiao, an Italian protest folk song that originated in the hardships of the mondina women. pic.twitter.com/ZdLtrVlqc8 — Ines San Martin (@inesanma) April 25, 2020

Însă, înainte de survol, mii de locuitori au intonat „Bella Ciao”, cu ocazia acestei sărbători care marchează eliberarea oraşelor Milano, Torino şi Genova şi înfrângerea naziştilor în peninsulă.

Alegerea acestui cântec – foarte de stânga – i-a făcut pe italienii care nu se consideră de stânga să strângă din dinţi.

”Îi respect pe cei care şi-au dat viaţa în trecut pentru libertatea ţării noastre, dar eu consider prioritar în acest moment ca, în loc să se cânte «Bella Ciao», să fie ajutaţi cu bani cetăţenii care au nevoie”, a scris pe Twitter Matteo Salvini, liderul Ligii (extremă dreapta), cel mai important partid din ţară.

#Bologna, April 25th, '#BellaCiao' performed during the official #celebrations for the 75th anniversary of #Italy's #LiberationDay.



First time in history that Italy cannot celebrate this day with demonstrations in the streets, due to the #coronavirus #lockdown.



#25aprile2020 pic.twitter.com/FsLfSQDYHZ — Marco Panzetti (@m_panzetti) April 25, 2020

”De dimineaţă, un preot mi-a spus că este împiedicat să oficieze” slujba în public, ”în timp ce alţii pot să petreacă”, a continuat el.

Primarul oraşului Milano Giuseppe Sala, un ales de de stânga într-o regiune dominată de Liga lui Salvini, l-a invitat pe un prieten, muzicianul Saturnino, să cânte „Bella Ciao” în balconul Primăriei Milano, în faţa unor rari trecători.

Recomandări Serviciul secret al Ministerului de Interne, fostul „Doi ș’un sfert”, a fost aruncat în lupta cu noul coronavirus

Preşedintele republicii Sergio Mattarella a depus o jerbă de flori la Mormântul soldatului necunoscut, unde s-a dus cu masca pe faţă, în cadrul unei ceremonii restrânse. Inclusiv escorta sa a rămas departe de monument.

Un aliat al Germaniei hitleriste, dictatorul fascist Benito Mussolini a fost înlăturat de la putere în iulie 1943, iar apoi a fost arestat, după care a fost eliberat de un comando german şi a instituit, la Salo (nord), un regim marionetă, susţinut de trupele naziste, care şi-au consolidat atunci prezenţa în peninsulă, unde partizanii erau tot mai activi.

Inte ens en lockdown stoppar antifascister i Italien från att sjunga partisansången Bella Ciao för att fira minnesdag när fascusmen besegrades i Italien för 75 år sedan. Det hörs från balkonger i hela Italien. https://t.co/PpCSTXGvaK — Kohen ?? ✌️ (@Kahen_1) April 25, 2020

