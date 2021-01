Potrivit sursei citate, Biden le-a mulțumit susținătorilor săi cu vocea tremurândă uneori și ștergându-și lacrimile de la ochi.

”Voi fi întotdeauna un fiu mândru al statului Delaware”, a precizat Biden la sediul Gărzii Naționale Delaware din New Castle. „Scuzați emoția”, a spus el, cu lacrimi care îi curgeau pe față, „dar când voi muri, Delaware va fi scris pe inima mea și inimile tuturor – tuturor din familia Biden. Vă iubim pe toți. Ați fost acolo pentru noi în bine și în rău”.

El a adus un omagiu emoționant fiului său Beau, care a murit de cancer la creier în 2015, la vârsta de 46 de ani, afirmând că spera să-și vadă fiul devenind președinte într-o zi. „Ar trebui să-l prezentăm ca președinte”, a aftimat Joe Biden.

„Este profund faptul că următoarea noastră călătorie spre Washington începe aici, locul care definește cel mai bine ceea ce suntem noi ca americani. Știu că sunt vremuri întunecate, dar există întotdeauna lumină”, a spus Biden.

„Asta face acest stat atât de special.”, a continuat Biden.

President-elect Joe Biden tears up during his Delaware farewell address:



„It’s kind of emotional for me.” pic.twitter.com/XOvSGm2p9b