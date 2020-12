Medicii și asistenții medicali de la Spitalul Ichilov din Tel Aviv care tratează de peste nouă luni pacienții infectați cu noul coronavirus au sărbători într-un mod inedit momentul în care au ajuns dozele de vaccin. Cadrele medicale au cântat și au dansat pe holurile spitalului atunci când au primit dozele de vaccin.

Aceștia au declarat pentru CNN că sunt extrem de fericiți că urmează să fie vaccinați, atât ei, cât și oamenii.

În Israel de la începutul pandemiei și până în prezent au fost înregistrate 380.285 de cazuri de coronavirus. De asemenea, timp de nouă luni de zile cadrele medicale au lucrat neîncetat, iar livrarea dozelor de vaccin înainte de sfârșitul anului a reprezentat un moment de bucurie uriaș.

De asemenea, în urmă cu câteva zile, medicii din Boston, Massachusetts, nu și-au putut ascunde bucuria, în momentul în care au primit dozele de vaccin. Aceștia au ieșit în stradă, echipați cu măști de protecție, uniforme medicale și halate, și au început să danseze, în semn de recunoștință și veselie pentru vestea bună pe care au primit-o.

Why I love my job ⁦@The_BMC⁩ ! Teams of people working to safely and equitably distribute vaccines to their front line colleagues getting cheered on by their friends celebrating the arrival of the vaccines! A great day, a great place. ❤️ pic.twitter.com/XfrIthFIY5