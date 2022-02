Ea a văzut imagini în direct cu blocul familiei sale distrus de artileria rusă.

Se chinuise ore bune să ia legătura cu mama ei, care locuiește acolo, și a răsuflat uşurată când a primit în sfârșit un mesaj de la ea.

„Mama se adăpostise și, din fericire, nu se afla în blocul noastru, care a fost bombardat noaptea”, a spus Olga. „Mulțumesc lui Dumnezeu că familia mea era în regulă… Pur și simplu nu-mi vine să cred ce văd.”

Mama Olgăi se adăpostise în subsolul casei unei rude, alături de sora Olgăi și de copilul mic al acesteia. Din păcate, jurnalista crede că unchiul ei, pe care nu au putut să-l contacteze, se afla în bloc când acesta a fost bombardat.

Potrivit declarațiilor oficiale, nu a murit nimeni în acel bloc, dar 150 de persoane au fost evacuate, iar unele dintre ele, rănite, au fost duse la spital.

The moment my @bbcukrainian colleague @Yollika sees pictures of her family home, partially destroyed overnight in #Kyiv.



We did not know until that moment it was her actual building that had been hit.



Thankfully Olgas family is safe. pic.twitter.com/rglna1tvEA