O filmare care arată operațiunea de deaspura lacului Weissensee a fost distribuită și intens discutată pe Twitter. În clip, un elicopter aparținând poliției din Berlin se apropie de lacul înghețat, populat cu sute de oameni aflați la săniuș, pe patine, cu bicicleta sau, pur și simplu, plimbându-și câinii.

Reckless and and irresponsible from @polizeiberlin at Weißensee today. Yes, people should be off the ice if it's unsafe. But there were small children in the middle of that storm of snow and ice chips. Most didn't even know the police wanted them off before this turned up pic.twitter.com/gzn96KdhP8 — Eoghan Sweeney (@buileshuibhne) February 13, 2021

Zăpada se ridică, datorită curenților creați de elicopter. Copiii se ascund după părinții lor, oamenii fug de pe suprafața înghețată.

„Acțiune iresponsabilă, puteați sparge gheața!”

Un utilizator Twitter a scris direct poliției din Berlin: „E o acțiune iresponsabilă, ar trebui să știți că vibrațiile emise de elicopter pot sparge gheața. Acesta este cel mai nepotrivit mod de a avertiza oamenii. Dar asta e, suntem la Berlin”.

„Un anunț la megafon ar fi fost suficient. Elicopterul a contribuit doar la sporirea pericolului, nimic mai mult”, a comentat altcineva.

Există și voci care apără poliția: „La ce se gândeau acești părinți care și-au dus copiii pe gheața subțire? Absolut iresponsabil”.

Un purtător de cuvânt al poliției din Berlin a transmis că este o anchetă în curs despre pericolul reprezentat de astfel de operațiuni, fiindcă nu a fost primul eveniment de acest gen.

Și vineri s-a intervenit în același mod pe lacul Müggelsee din Berlin. Speriați, oamenii s-au gândit că e operațiune de salvare. Ulterior, de la stația elicopterului s-a auzit anunțul: „Atenție, atenție, acesta este elicopterul poliției, sunteți în pericol, suprafața de gheață este nesigură. Mergeți acasă, vă rugăm, să aveți o seară plăcută”.

O adevărată ”febră” a patinajului i-a cuprins și pe olandezi. După mai multe zile de temperaturi mult sub zero grade Celsius, lacurile și faimoasele canale din Olanda au înghețat, iar luciul dur a apei a devenit pistă pentru amatorii de patinaj.

Foto: captură Twitter

Citeşte şi:

Marea împărțeală. PNL și USR au căzut de acord asupra companiilor de la Ministerul Economiei care trec la Energie

Averea deputatul PSD Radu Cristescu: casă de vacanță în America Centrală, în timp ce anul trecut a trăit oficial cu doar 122 de lei pe lună. „E o poveste foarte lungă… Alte curiozități mai aveți?”

Ion Mihai Pacepa, fost șef al spionajului comunist fugit în SUA, a murit la 92 de ani, anunță un publicist american. Ceaușescu oferise două milioane de dolari pentru prinderea lui

PARTENERI - GSP.RO Becali îl desființează pe George Simion. Reacție incredibilă a patronului FCSB, ce a făcut public acum despre Claudiu Târziu și soția lui

Playtech.ro DIVORȚ fulgerător în România, imediat după Ziua Îndrăgostiților! Nu mai există nicio șansă

Observatornews.ro Un bebeluș născut prematur, la 490 grame, a fost ținut într-o pungă de sandviș ca să supraviețuiască, în Anglia

HOROSCOP Horoscop 15 februarie 2021. Săgetătorii sunt dornici de liniște și de armonie în casă, care se obține cu greu

Știrileprotv.ro Raport Europol: cât de puţin costă să comanzi asasinarea cuiva. Motivul pentru care preţurile au scăzut foarte mult

Telekomsport Ce a putut să spună Serena Williams înainte de meciul cu Simona Halep. Declaraţie surprinzătoare făcută de americancă

PUBLICITATE Ariul. Cosmetice coreene premiate, inspirate de natură (Publicitate)