De Iulian Budușan,

„Şarpele a mâncat prosopul voluntar şi nu a mai făcut aşa ceva până acum. Proprietarul (Daniel) a adus-o pe Monty în ziua următoare celei în care a mâncat prosopul”, a spus un purtător de cuvânt al Small Animal Special Hospital din Sydney, clinica veterinară unde a fost tratat Monty, pentru Mashable.

Pentru a extrage prosopul – procedură care i-a salvat viaţa lui Monty – veterinarii au folosit o serie de radiografii, pentru a localiza corpul străin, un endoscop flexibil, pentru a vedea prosopul, şi o doză sănătoasă de anestezic.

„Monty s-a recuperat bine şi apetitul i-a revenit la normal”, a mai spus purtătorul de cuvânt.