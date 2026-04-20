Întrebarea la care au răspuns social-democrații a fost: „Având în vedere prăbușirea economico-socială din ultimele 10 luni – cu recesiune, inflație, afaceri care se închid, șomaj, scăderea investițiilor publice și a nivelului de trai, în special la pensionari și categoriile vulnerabile – plus lipsa dialogului real în Coaliție și cu partenerii sociali: Considerați că PSD trebuie să îi retragă sprijinul politic prim-ministrului Ilie Bolojan?”.

„Mandatul pe care îl avem din partea dumneavoastră este cât se poate de clar. Când 97,7% din colegi spun că acesta este mandatul, că Ilie Bolojan trebuie să plece acasă, nu mai este loc de nimic altceva. Am înțeles acest lucru, și eu și Claudiu (Manda n.r.), și primvicepreședinții. Vă asigur că vom acționa zilele următoare în conformitate cu ce ați votat”, a spus Sorin Grindeanu, președintele PSD.

„PSD este cel mai important partid din România și vom ține cont de mandatul pe care ni l-ați dat astfel încât viața românilor să fie una mai bună. Vă mulțumesc, Doamne ajută!”, a mai spus acesta.

