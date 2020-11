Sute de manifestanți, inclusiv un bărbat îmbrăcat ca Moș Crăciun, au mărșăluit prin Westminster scandând „rușine pentru tine” și „libertate”. Oamenii au blocat circulația, sâmbătă după-amiază.

Poliția Metropolitană a declarat că ofițerii au făcut peste 60 de arestări până la ora 15:00.

„Acestea au fost pentru o serie de infracțiuni diferite, inclusiv încălcarea restricțiilor coronavirus. Ne așteptăm ca acest număr să crească. Continuăm să îi îndemnăm pe oameni să plece acasă”, au transmis autoritățile, potrivit The Guardian.

Cei mai mulți dintre manifestanți au strigat că se opun vaccinării, nu au purtat mască de protecție și nici nu au respectat distanțarea socială. Protestul are loc în contextul în care în țară a fost impusă carantina parțială. Marea Britanie este a patra cea mai afectată țară din Europa de pandemie în funcție de numărul contaminărilor, dar ocupă primul loc în privința deceselor. Bilanțul epidemiei depășește 1,58 milioane de cazuri Covid-19 și 57.550 de decese. Din 5 noiembrie, în țară a fost impusă carantina parțială pentru o lună.

Premierul Boris Johnson a anunțat că magazinele esențiale și sălile de sport vor putea fi redeschise după terminarea perioadei de lockdown, respectiv în 2 decembrie. Spectatorii vor putea fi prezenți în tribune la unele evenimente sportive, iar nunțile și activitatea în lăcașurile de cult vor fi reluate.

Protestele din Londra sunt interzise în prezent în temeiul legislației coronavirusului, iar poliția a emis o scrisoare deschisă manifestanților prin care le cerea să rămână acasă.



Police and protesters have clashed at anti-lockdown demonstrations in central London. A protestor just escaped being arrested by the police. #londonprotest #London pic.twitter.com/bxskYgqmf4