“Au făcut din justiţie un instrument politic şi noi i-am lăsat. Ne-au ascultat telefoanele şi noi am acceptat. Au tăiat pensii şi salarii şi noi nam spus nimic! Au ameninţat guvernarea şi noi am tăcut! Am tăcut destul. Acum vom vorbi şi noi! Dacă îţi pasă, ieşi în stradă”, acesta este mesajul transmis de social-democraţi, pe reţelele de socializare.

Totul este ambalat într-un videoclip de promovare tocmai pentru a îndemna românii la proteste împotriva abuzurilor. În acest videoclip, este introdusă şi declaraţia preşedintelui Klaus Iohannis prin care îi cere demisia premierului Viorica Dăncilă, dar şi Traian Băsescu, din momentul în care a anunţat tăierea salariilor, în calitate de preşedinte.

Mai multe organizaţii PSD au distribuit clipul pe reţelele de socializare, printre care PSD Gorj şi PSD Vrancea.