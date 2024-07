Mii de persoane au coborât în centrul orașului Caracas, unele mergând pe jos kilometri întregi din mahalalele de pe munții din jurul orașului, spre palatul prezidențial. Pe străzile Capitalei, poliția puternic înarmată i-a îndepărtat pe protestatari cu gaze lacrimogene și formând bariere cu scuturi și bastoane.

Manifestațiile au izbucnit după ce Nicolás Maduro și-a revendicat victoria în scrutinul prezidențial.

Opoziția a contestat declarația lui Maduro ca fiind frauduloasă și a afirmat că Edmundo González, candidatul său, a câștigat alegerile.

Autoritățile electorale au declarat luni că Maduro a câștigat un al treilea mandat de președinte cu 51% din voturi. Însă opoziția a declarat că González a obținut victoria cu 73,2% dintre voturi.

Sondajele de opinie de dinainte de alegeri indicau o victorie clară a lui González. Partidele de opoziție s-au unit în jurul lui González într-o încercare de a-l înlătura pe Maduro după 11 ani la putere, pe fondul unei nemulțumiri generalizate cu privire la criza economică a țării.

Mulțimile de oameni au scandat „Libertate, libertate!” și au cerut căderea guvernului. În unele zone, afișe ale președintelui Maduro au fost smulse și arse, în timp ce anvelope, mașini și gunoaie au fost, de asemenea, incendiate.

„Vrem un viitor mai bun pentru tineri, pentru că altfel vor părăsi țara. Unul în care să poată munci bine și să câștige bine. Avem o țară bogată, iar el distruge totul. Dacă toți tinerii pleacă, în Venezuela vor rămâne doar bătrânii, doar persoanele în vârstă”, a declarat un protestatar.

Dear Gentle Readers,



Welcome back! Here's today's edition of our newsletter, packed with the latest news and a touch of our signature humour and sass.



Venezuela in Turmoil Over Election Results 🗳️🔥

Protests have erupted in Venezuela following the controversial election… pic.twitter.com/rfpov16XkH