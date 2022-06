„Mercenarii străini care participă la ostilitățile de pe teritoriul Ucrainei suferă pierderi grele, a declarat duminică șeful Ceceniei, Ramzan Kadîrov, pe canalul său Telegram”, scrie TASS, care nu oferă însă informații oficiale despre pierderile voluntarilor străini care luptă de partea Ucrainei și nici nu verifică imaginile și informațiile difuzate de Kadîrov, ci doar le publică cu titlul „Kadîrov a anunțat pierderi grele printre mercenarii străini din Ucraina”.

Ramzan Kadîrov a publicat de fapt un video preluat de pe contul de Twitter al veteranului american James Vasquez, care a fost voluntar în Ucraina de la începutul războiului, s-a întors în Statele Unite și a declarat că se pregătește să revină în Ucraina.

În ultimele luni, James Vasquez, în vârstă de 47 de ani, a publicat în mod regulat videoclipuri pe rețelele de socializare care îl arată luptând alături de ucraineni. El a arătat în mod repetat echipamentele rusești deteriorate și și-a împărtășit observațiile despre război, relatează portalul polonez de știri O2.

Vasquez este un soldat foarte experimentat. A servit de două ori în Irak și o dată în Afganistan. Are patru copii, așa că i-a promis soției sale că va fi în război maximum două luni. În urmă cu câteva săptămâni și-a luat rămas bun de la colegii alături de care a trăit multe momente grele, în Ucraina.

Americanul este acum acasă, dar continuă să urmărească îndeaproape soarta războiului și intenționează să se întoarcă în Ucraina. Sâmbătă, el a postat pe contul de Twitter un video cu un soldat ucrainean rănit întins pe o targă și transportat de camarazi spre clădirea unui spital, cu textul: „Încă unul dintre oamenii mei a fost rănit serios. Am pierdut o mulțime de bărbați buni în ultima săptămână. Trebuie să mă întorc cât mai curând posibil”.

Vă avertizăm, urmează imagini cu un puternic impact emoțional!

Another one of my men gut seriously wounded. Lost a lot of good men last week. I need to get back asap pic.twitter.com/2okgtmKveM