„It’s all about love!”, îmi concluzionează ziua un scoțian abțiguit cu care am intrat în vorbă. Mă întreabă de două ori unde e România și se prinde. „E lângă Bulgaria? Am un coleg bulgar care vorbește urât de voi…”. Dar de ce să strici o zi perfectă cu animozități statale? Prințul Harry și actrița americană Meghan Markle s-au căsătorit. Nunta de basm s-a văzut pe milioane de televizoare din întreaga lume. Pentru cei care au venit la Windsor a fost încă o zi în care și-au respectat Regina și s-au bucurat pentru fețele încoronate. O normalitate a culturii britanice.

„Ce gest frumos a făcut prințul Charles să o ducă la altar! Cum a intervenit el și a salvat situația!”, spune cu încântare o doamnă venită cu fata ei. „Romania? Where is that?”, e contrariată. Îi sare fiica trecută de 40 de ani în ajutor: „Hungary?”. Nu e loc de supărare, nici de explicații istorice. E nunta regală.

Un grup de doamne învăluite în steagul britanic ca într-o burka se strecoară strategic. Adună niște steaguri căzute pe jos și chicotesc adolescentin. Din când în când fac câte un video de pus la album: „Uitați, sunt la Castelul Windsor. Aici sunt gărzile mele de corp!”, glumește doamna. Și polițiștii zâmbesc larg. Polițiștii zâmbesc și se lasă pozați.

În căutarea de idoli respectabili

Începe slujba și se face liniște. O liniște emoționantă spartă din când în când de câte un grup vesel. Corul bisericii este apoi dublat de cel al mulțimii. Se apropie momentul. „Harry!”, se aude stingher o voce de bărbat. Și apare cavaleria și apoi trăsura, ușor, cu caii la trap. Și Mirele și Mireasa alunecă ușor și zâmbesc timid, parcă nici ei nu cred ce li se întâmplă. Eu sunt pe-o bancă, în picioare și trag un cadru lung. Nu văd nimic în cameră din cauza soarelui, dar zăresc zâmbetul miresei. Nu văd prea bine rochia, nu reușesc să-l ochesc prea bine pe Harry. A trecut. Dar am un cadru bun la care o să mă uit mai târziu.

Mulțimea se sparge și blochează toate intersecțiile. Poliția face cordoane pe un singur sens. Din când în când se aude în difuzare: „Acesta este un mesaj care vizează securitatea dumneavoastră. Trenurile sunt supraaglomerate, nu blocați gara”.

Cum momentul apariției cuplului regal s-a risipit înghițit de timpul nemilos, mulțimea își găsește alți idoli. Un hotel așezat strategic lângă castel a fost închiriat în totalitate de televiziunile americane și vedetele acestora apar din când în când la ferestre pentru o relatare în direct. America abia se trezește, iar căsătoria săvârșitu-s-a! Turiștii americani s-au postat sub ferestre și au început s-o strige. Când s-a întors cu tot cu pălăria ei verde aprins, au explodat în țipete.

Cobor pe o pietonală și o doamnă îmi zâmbește și îmi spune râzând: „crazy Americans!” (n.r.: americani nebuni). Lumea începe să danseze, să se pozeze, să golească restaurantele de mâncare și bere, să se simtă bine.

Iar eu, după o zi în care am fost servită numai cu zâmbete și amabilități, pot spune că nu-mi pasă că nu prea știe lumea unde-i România. Am trăit cea mai de bun-simț experiență. Și sunt cetățean al lumii.

