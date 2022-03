Femeile ucrainene au trimis un mesaj înfiorător chiar de Ziua Femeii, în care spun că vor răzbuna fiecare copil ucis în invazia Rusiei în țara lor.

Postând un videoclip pe TikTok, preluat apoi și redistribuit de mii de ori pe alte rețele sociale, cele șapte ucrainence care țin în mână mitraliere și puști de asalt și sunt îmbrăcate în haine de luptă, cu steagul ucrainean pe fundal, spun că „vor distruge inamicul pe fiecare centimetru de pământ ucrainean”.

Videoclipul începe cu o femeie a cărei față este acoperită de o eșarfă de luptă spunând: „Suntem femei din Ucraina. Ne-am binecuvântat bărbații să ne protejeze pământul. Ne-am pus deja copiii în siguranță, ne alăturăm bărbaților și armatei ucrainene”.

Videoclipul, subtitrat în engleză, continuă cu femeile spunând că au avut deja experiențe de război, că nu vor mai rămâne pasive și că „își vor proteja țara de inamic”.

