O arată și imaginile prezentate de publicația bielorusă de opoziție NEXTA care are corespondenți în aceste zile în Ucraina. Într-un filmuleț postat pe Twitter, apar două persoane înarmate, în apropierea unor vehicule militare, despre care publicația spune că trag în direcția unei școli în care se ascund militari ruși. Unul dintre ei este de alffel filmat în timp ce trage, în timp ce în apropiere pot fi zăriți alți militari ucraineni.

Celălalt are în dreapta sa un lansator armat de explozibil. Ambii poartă banderola galbene pe braț (una dintre culorile steagului ucrainean).

In #Kharkiv, volunteers and the #Ukrainian Armed Forces are fighting the occupants hiding in a school. pic.twitter.com/oGDJSa7brt — NEXTA (@nexta_tv) February 27, 2022

Rușii au intrat duminică în Harkov

Pe străzile oraşului Harkov din nord-estul Ucrainei au fost văzute duminică vehicule militare ruse, a scris pe Telegram Anton Gheraşcenko, consilier al ministrului ucrainean de interne, transmite Reuters.

Filmări publicate de Gheraşcenko şi de Serviciul de stat ucrainean pentru comunicaţii speciale şi protecţia informaţiei arată mai multe vehicule militare uşoare deplasându-se de-a lungul unei străzi şi, separat, un tanc în flăcări.

Guvernatorul regional Oleg Sinegubov a declarat că vehiculele ruseşti au pătruns inclusiv în centrul oraşului, dar „forţele armate ucrainene distrug inamicul”.

„Le cerem civililor să nu iasă din case”, a adăugat acesta, potrivit Reuters

