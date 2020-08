Din cauza focului puternic, care se extinde cu repeziciune, autoritățile au luat decizia evacuării populației din mai multe zone aflate în apropierea zonei unde este localizat incendiul.

“Focul se extinde rapid”, a anunțat șeful de pompieri Robert Garcia. Acesta a mai precizat că până acum au fost evacuate peste 100 de clădiri, însă dacă focul nu se domolește, numărul acestora va crește.

Conform șefului pompierilor, trei clădiri au fost distruse, iar alte peste 5.000 sunt amenințate de vâlvătaie.

Our @LACOFD Crew from Engine 164 stops to save an American flag from a property destroyed by the #LakeFire. Even as we battle fast spreading flames & dangerous conditions, our members continue to serve with #respect and #honor. ??? #firefighters @IAFFNewsDesk @CAFirefighters pic.twitter.com/NIaT3sXzmJ