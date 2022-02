Clipul a fost publicat de ziarul german Welt pe site-ul său și se aude cum o femeie traduce discursul lui Zelenski. Traducătoarea e copleșită de emoție și pur și simplu începe să plângă, oprindu-se din traducere.

„Entschuldigung” (Iertați-mă!), spune ea la sfârșitul imaginilor, cerând scuze pentru că a lăcrimat auzind discursul emoționant al președintelui ucrainean.

„Vom lupta atât timp cât va fi nevoie pentru a elibera țara… glorie Ucrainei”, a spus Zelenski.

