Nava care dispare la orizont

Cercetătorii subliniază o întrebare esențială pentru adepții teoriei Pământului plat: „Cum se explică dispariția unui vas la orizont?” Fenomenul este cauzat de curba planetei. Un videoclip distribuit pe X oferă o demonstrație clară, în care un zoom gradual asupra unui vas dispărut la orizont îl readuce în câmpul vizual.

Val de ironii și glume la comentarii

Postarea a atras numeroase comentarii ironice și glume. Un utilizator întreabă: „De ce apa oceanelor nu se scurge pe margini dacă planeta e plată?“ Altul sugerează că marginile Pământului ar fi protejate de un zid de gheață unde ar exista dragoni.

ES OFICIAL: la Tierra no es plana. Científicos transmitieron durante 24hs el Sol de Medianoche en la Antártida lo que demuestra que la Tierra es redonda, ya que solo en una esfera la luz solar puede comportarse de esta manera. Si la Tierra fuera plana, este efecto sería… pic.twitter.com/ACG7UYu6nL — Real Time (@RealTimeRating) September 6, 2025

Conform As.com, această demonstrație vizuală simplă continuă să fie un argument eficient împotriva teoriilor conspiraționiste. Deși știința oferă explicații complexe despre forma Pământului, dovezile observabile rămân cele mai accesibile pentru publicul larg.

Participanții la conferința de la Cluj (2019) au prezentat această hartă drept harta Pământului plat

Teoria „Pământului plat” vine din Antichitate

Teoria că planeta noastră este, de fapt, o suprafață plană acoperită de un capac de sticlă datează de pe vremea grecilor antici și s-a perpetuat, în unele medii, până în zilele noastre. În concepția adepților acestei teorii, Pământul este un fel de disc care are în centru Polul Nord și este înconjurat de un perete de gheață, Antarctica.

Acolo, la peretele de gheață, se termină lumea. Probabil. Nici „flat earth”-erii nu știu sigur asta. Ideea unui Pământ plat a fost promovată de Flat Earth Society, o comunitate din SUA care crește pe zi ce trece și care acuză NASA că amăgește pământenii cu globuri desenate pe calculator. A ajuns de multă vreme și la noi, iar „flat earth”-erii români se înmulțesc și ei.

Termenul de teorie a conspirației se referă la explicarea unui fenomen sau eveniment prin intermediul unei teorii care neglijează datele socotite îndeobște ca evidente și reinterpretarea altora astfel încât explicația finală implică acțiunea ascunsă a unor actori, de obicei rău intenționați, care doresc atingerea unor obiective ascunse.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE