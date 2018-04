Înghețată cu zmeură, cacao, cu mentă și piper ori cu mango. Sunt doar câteva dintre aromele pe care le are înghețata de post vândută de italianul Matteo Giacobbe la gelateria sa din mallul din Băneasa.

“Toată înghețata noastră e naturală, pe bază de lapte, smântână proaspătă și zahăr din struguri. Avem și înghețată de post, aromele pot fi mango, zmeură, ciocolată neagră și mentă cu piper”, ne-a spus Matteo.

A venit în România în 2007, de ani buni lucrează cu dulciuri și de curând a deschis o gelaterie, împreună cu un neamț, Jurgen Reich. Înghețata lui Matteo este sută la sută naturală. Spre exemplu în cazul celei de mango, Matteo ne-a spus că 5 kilograme de înghețată de mango sunt făcute cu 2, 8 kilograme de fruct.

Dacă la înghețata de post pune zahăr din struguri, la cealaltă folosește miere de albine sau agave. “Avem și produsele raw vegane, îndulcite cu miere sau cu agave, care au un blat de alune de pădure sau de nuci”, mai spune Matteo.

Înghețată pentru diabetici și prăjituri pentru raw vegani

Înghețata de post nu este singurul produs inedit pe care-l are Matteo la gelateria sa. Vinde aici și înghețată pentru diabetici, care este fără zahăr, cu ciocolată neagră elvețiană și cu vanilie de Madagascar. Italianul are multe sortimente și pentru raw vegani, de la prăjituri, până la torturi. Un produs care se vinde bine este tarta cu ciocolată și caramel, care are migdale, fulgi din hrișă, fulgi de cocos, curmale, caju, ulei de cocos, cacao și vanilie. Are și tort cu mentă, spirulină și semințe de cânepă.

Brânza pentru Cannolo Siciliano este pregătită timp de 6 ore

Italianul a adus în România și un celebru desert din peninsulă. “Un alt produs special pe care-l avem aici este Cannolo Siciliano. Se spune despre ea că este prăjitura italienească cea mai cunoscută din lume. Ne-am concentrat să producem o cremă-brânză ricotta exact ca în Italia, cu un pic de scorțișoară, ciocolată în interior și un blat crocant”, ne-a explicat Matteo.

Perfecționist din fire, el a făcut un training în Italia pentru a face un cannolo ca la carte, pentru că, spune el, esența unui Cannolo Siciliano bun este crema-brânză de ricotta. “Durează aproximativ 6 ore pentru a produce această brânză”, ne-a mai spus patronul gelateriei.

Cei care nu țin post pot mânca semifreddo, numită și înghețată de iarnă, care are ciocolată, nutella ori caramel și poate fi îndulcită cu topping de cafea, căpșuni sau fructul pasiunii și mango. Evident, la baza lor stă înghețata de vanilie, caramel sau ciocolată.

