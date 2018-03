Filmul „Scurtcircuit” în Parlamentul European. Cei care au vizionat filmul care are în centru tragedia de la Materninatea Giulești au spus că tema este universală: ce s-a întâmplat în România se putea întâmpla oriunde în lume.

Un scurtcircuit care a îndurerat toată România. Șase bebeluși născuți prematur și-au pierdut viața într-un incendiu cumplit. Groaza și suferința nu a putut fi descrisă în cuvinte. Și totuși, a putut fi cuprinsă într-un film care rulează acum în cinematografe. Și ale cărei încasări vor fi donate pentru achiziționarea de incubatoare pentru maternitățile din țară.

Deși am fost tentați să arătăm cu degetul spre vinovați, filmul scoate la iveală o temă universală: nevoia de responsabilizare. „Un film greu de privit”, a spus unul dintre spectator, un american. „Eu am născut aici la Bruxelles și nici nu vreau să mă gândesc prin ce au trecut părinții care au fost în maternitățile românești”, spune o româncă stabilită în Belgia. Un alt jurnalist a dat exemplul Grenfell Tower, turnul cu 27 de etaje care a ars anul trecut în Londra, ca să arate că tragediile nu aleg. Se pot întâmpla oriunde.

„Dacă e să fie o poveste care să producă efecte, cum ne și dorim, trebuie să umble peste tot, să fie valabilă oricărei nații. Despre asta e vorba”, a spus și europarlamentarul Mircea Diaconu.

Magda Catone: „M-am identificat până la disperare cu acest caz”

Povestea i-a marcat și pe actorii care au întruchipat niște personaje rupte din societatea românească: cuplul de parveniți care vrea să adopte un copil din România și sfârșesc prin a încerca să-l cumpere, un cuplu de tineri care la doar 15 ani ajung părinți, asistenta medicală care era singură pe tură. Magda Catone a jucat rolul mamei fetei de 15 ani. „Știu ce înseamnă grijile unei mame care are un copil de 15 ani și m-am identificat până la disperare cu acest caz, pentru că în fața unei astfel de catastrofe familiale rămâi împietrit, ți se pare că universul se termină și numai puterea lui Dumnezeu care ne susține și este în noi poate să salveze astfel de familii. Filmul se termină cu speranță, aduce o poveste dintr-un caz real, cum spune regizorul, bine documentat, dar este un film de ficțiune”, povestește actrița. Și actorii tineri aveau vârsta de 15 ani când au jucat în film. Acum amândoi sunt în pragul admiterii la Actorie.

Brodat pe marginea tragediei de la Maternitatea Giulești, filmul atinge probleme ce nu țin doar de sistem, ci de fiecare dintre noi. „Acest scurtcircuit malefic am vrut să-l iau și să-l transform într-un scurtcircuit benefic, referitor la o scurtcircuitare, o resetare a mentalităților. Tocmai prin responsabilizare, asumare, din încercarea de a nu mai da vin ape alții, ne lamentăm pur și simplu și spunem așa e România, așa e la noi, când de fapt fiecare dintre noi este propria lui problemă. Când ar trebui să face o introspecție și să ne corectăm și să lăsăm deoparte acest „lasă, mă, că merge așa…”, a explicat regizorul filmului, Cătălin Saizescu.

„Nu e un subiect ușor, dar am simțit o datorie să-l fac, fiind și foarte legat de Maternitatea Giulești, ambii copii născându-mi-se acolo, act la care am luat parte direct, fiind prezent și văzându-i din prima clipă. Am făcut un film de public pentru că simt că trebuie să recâștigăm publicul national care a căpătat niște prejudecăți apropo de filmul românesc în general și ne-am tot întâlnit cu această prejudecată, chiar și la deținătorii de săli de cinema”, mai spune regizorul.

Încasările vor fi donate spitalelor

Filmul a fost realizat cu un buget scăzut, de aceea echipa a trebuit să facă tot felul de artificii pentru a-l realiza. „Ne-am orientat către spitalele din aproapierea Bucureștiului pentru că bugetul fiind foarte mic a trebuit să ne gândim la cheltuieli de deplasare, ocazie cu care am văzut multe spitale și problemele cu care se confruntă. Evident că am fost la spitale pentru copii unde existau sau nu secții de neonato și cred că atunci a apărut ideea de a gândi această campanie, de a face ceva pentru spitalele din zonele limitrofe destul de sărace ale Bucureștiului. Care chiar au nevoie de foarte mult ajutor”, a explicat scopul umanitar al campaniei producătorul filmului, Carmen Tripăduș.

Donațiile vor fi strânse prin Fundația Nadia Comăneci. Fosta gimnastă s-a implicat fără ezitare în această cauză. „La un moment dat a venit discuția dacă Fundația Nadia Comăneci și Nadia s-ar putea implica în acest proiect pentru că ei și-ar dori, de fapt, să doneze tot profitul pe care ar putea să-l scoată din difuzare pentru o cauză umanitară, practice să se achiziționeze incubatoare pentru copii. Și Nadia a fost de acord să se implice. Au demarat campania, Nadia a reușit să transmită imagini din Oklahoma să facă și un spot”, explică și Virgil Munteanu, președintele Fundației Nadia Comăneci.

Filmul „Scurtcircuit” rulează în acest moment în majoritatea cinematografelor din țară. După ce a luat premiul pentru realizări artistice remarcabile de la Shanghai International Film Festival și va intra în competiția de film LUX.