Un om de afaceri din domeniul IT a creat la Snagov un complex tradițional românesc. Mai exact, un mic Maramureș, în care a adunat tot ce-a putut pentru a-i da acel “ceva” pe care ai zice că nu-l poți cumpăra cu bani: senzația de acasă. O curte imensă, cu șură, case din bârne, o bisercă plină cu icoane autentice, fermă de animale, grădină de legume. Cristian Dumitrescu a bătut în cuie pe poartă o bucată de lemn pe care sunt scrise cuvintele care îl reprezintă și pe el, și afacerea: trudă, roade, omenie.

Într-o după-amiază de weekend, restaurantul lui Cristian Dumitrescu din Snagov e plin. Vin aici corporatiști cărora le place stilul rustic și își aduc copiii să vadă găini și cai, dar și artiști care fug de agitația din Capitală și vor să mănânce o supă de găină cu tăiței de casă, genul care te pune pe picioare dacă ești bolnav. Printre meseni, patronul Cristian Dumitrescu, un personaj special, devenit dintr-un inginer iscusit, o gazdă blândă. A lucrat mult timp în industria IT și a creat lucruri aflate fix la polul opus față de ograda veselă cu găini din Snagov. A povestit pentru Libertatea, ce făcea la… fostul lui loc de muncă.

“Am lucrat la IBM la început, în anii 80, înainte să apară PC-ul pe piață. Am avut șansa de a lucra ca proiectant și acolo am descoperit proiectarea pe calculator și am avut primele cursuri. Am devenit unul dintre cei mai buni. În acele vremuri eram unul dintre puținii oameni din lume care foloseam un sistem de proiectare pe calculator pe care îl avea doar IBM și câteva firme mari. Lucram la niște lucruri avansate, în laboratorul foarte secret al IBM. Lucram la mașini bancare în particular. Concepția era făcută în America, designul în Anglia, partea electronică în Suedia și în Canada se făceau mecanismele. Se proiectau mecanismele acestor mașini bancare. Și lucram acolo în birou cu birourile din Anglia, America, Suedia ca și cum erau lângă mine. Deci era internet. După aceea am lucrat în proiectare de telefonie celulară la începutul telefoniei celulare. Eu am introdus proiectarea pe calculator la o firmă care acum face sateliți, am introdus proiectarea pe calculator la Westinghouse, am avut clienți ca General Electric”, spune Cristian Dumitrescu.

Sunt copii în București care n-au văzut niciodată un animal domestic

Pentru a-i face pe copii să nu mai stea atâtea ore cu tableta sau cu telefonul în mână, Cristian Dumitrescu le pune la dispoziție cărți de colorat, jocuri sau plimbări cu poneiul. Orice, numai să lase puțin gadget-urile. Un paradox, pentru cineva care și-a dedicat mulți ani din viață acestui domeniu. A crescut însă la curte, în Făgăraș. Amintirile de acolo i-au încălzit inima în Canada. Și a vrut ca, la un moment dat, să își poată recrea la propriu o parte din acele amintiri. Crede că micile gospodării, micile afaceri de familie din zona agricolă, micile terenuri puse la punct, în care fiecare își cultivă 2-3 hectare cu ceva, sunt șansa noastră de a avea succes pe viitor. În ceea ce privește noua lui afacere, nu se uită la competiție pentru că a învățat ceva: că fiecare e unic în felul lui.

“Aici poți experimenta viața din inima Maramureșului. Sunt copii care nu au văzut animale domestice, în București. Directoarea mea de marketing zicea că îi e frică de găină! I-am spus că nu-i face nimic găina. Și a zis că ea e a treia generație crescută la bloc”, mai spune Dumitrescu.

“Dusesem cariera mea, ca să spun așa, la maximum. Nu mai aveam ce să fac. Am avut firmă, am fost și distribuitor al celor mai bune produse din lume, am făcut o revistă de proiectare pe calculator, prima din România. Ce să mai fac? Decât să vând din ce în ce mai mult, sub presiunea firmelor americane pe care le reprezentam, ceea ce nu-mi plăcea deloc. Acum…este extraordinar totul. Așa mă bucur!”