4Dads, adică Alex Zamfir, Dan Cruceru, Cezar Ionașcu și Daniel Osmanovici, au povestit cum au văzut ei momentul în care li s-au născut copiii.

Cezar a asistat la nașterea acasă a doi din cei trei copii

„Am trăit toată viața mea cu povestea infinită sau repetată la fiecare sărbătoare despre nașterea mea și a fratelui meu spusă de mama, cât s-a chinuit, cum doctorii nu au asistat-o la travaliu și aveam toate imaginile cu traumă, sânge, sala de naștere și instrumentarul care pocnea metalic în capul meu. Cu asta am trăit, sunt un bărbat normal„, este introducerea lui Cezar, consultant de imagine și tată dedicat. Și colegii lui din 4Dads, deși au mai auzit istorisirea, tot așteaptă curioși să afle cum continuă Cezar de data asta.

Așadar, intriga: „Am asistat soția la ambele nașteri și am fost numai noi doi în casă. Nu faceți ca Cezar, apelați la doctor, dacă sunt probleme„.

Întreaga acțiune s-a desfășurat acasă. „Și apa s-a rupt în fața mea, prima sală de naștere a fost sufrageria și cealaltă a fost una din băile casei. Au fost nașteri normale, naturale, pe care le-am asistat, n-am știut că sunt în stare de așa ceva, pentru că bărbatul nu are niciodată inițiativa în acest domeniu, dar m-a anunțat soția mea, probabil s-a uitat în ochii mei sau în ficatul meu și și-a zis: da, ești un bărbat cu care pot naște acasă„, povestește Cezar.

Punctul culminant abia urmează. „Ce se întâmplă cu bărbatul după aceste experiențe? Că mulți mi-au zis: bun, și nu-ți respingi femeia pe urmă? Nu, nu, nu, o iubesc de 200 de milioane de ori mai mult, pentru că am văzut ce înseamnă această naștere. Un mai mare câștig a fost că nu mai există frici la bărbat. Dacă mai aveam trei, ele au dispărut în momentul acela. Nu mă laud, așa este. Și trei la mână, pentru cei care au un milimetru de credință, pentru că toți mergem la înmormântări toată viața, ai o bucată de viață, nașterea, care e un început de viață, foarte aproape de Dumnezeu. Un moment în care oricât de mare ai fi, te faci foarte foarte mic„, spune Cezar și noi, ascultătorii, ne facem și noi mici-mici în fața experienței lui.

Și concluzia. Anii au trecut, copiii au crescut puțin și… „Un moment memorabil a fost când a căzut în cap pentru prima dată, în fața mea. Era foarte mic, începuse să meargă și a căzut în cap efectiv. Am înghețat, am paralizat, m-am dus să îl iau în brațe să-l văd dacă mișcă, dacă are toate oasele în regulă, și el a început să râdă. Din spate, soția mea mi-a pus o mână pe spate. Și mi-a zis: lasă-l, o să mai cadă de milioane de ori. Eu: cum să-l las? Și ea mi-a zis: copilul ăsta nu e al nostru, e al lumii, noi doar îl creștem…” Abia asta e concluzia.

Povestiri din maternitate

Partea cu sânge, placentă și spălat copil a lăsat-o pentru poveștile celorlalți trei din 4Dads. Alex Zamfir n-a rezistat să asiste la nașterea lui Mark. Așa că s-a trezit pur și simplu, după naștere, cu bebelușul în fața lui. O întâlnire absolut memorabilă. „La un moment dat am văzut că vine neonatoloaga cu un copil. L-a adus în fața mea și a zis: uitați băiatul dumneavoastră! Și eu m-am uitat la el, Marc era tot roșu la față și m-am speriat. Și ea tot zicea: luați-l, faceți-i o poză. Și eu făceam așa… (mutră încurcată) Și mă gândeam: mamă, dacă îl luăm pe ăsta în brațe, ne bate, nu avem cum să scăpăm. Și a fost și momentul doi simpatic pentru că urcând cu neonatoloaga în lift, ea mi-a spus că au fost ceva probleme cu lichidul amniotic, trebuie să îi facem niște analize copilului. Și am ajuns în acvariu, celebrul acvariu de la maternități, unde l-a luat o asistentă, exact ca pe un pui de animal, de un picior și a început să-l spele. Și eu eram după un geam: femeie, e primul meu născut! Copilul orăcăia și eu mă uitam în stânga și-n dreapta să văd dacă am după cine să țip să facă ceva, că nu e normal ce se întâmplă„, a povestit în râsetele găștii, Alex Zamfir.

Mai curajos decât el a fost Dan Cruceru, care în urmă cu două luni intra și el în sala de operații alături de soția sa. „Cel mai inconștient gest de bravură făcut de mine vreodată, pentru că, după mine, niciun bărbat nu consider că are nevoie de aceea imagine inițială. Copiii când se nasc sunt foarte urâți, seamănă cu orice altceva, mai puțin cu un copil așa cum îl știm noi, frumos, cu ochii albaștri, fără riduri. Este vânăt și mi-am ținut soția de mână în timp ce ea năștea și medicii făceau tot felul de mișcări cu corpul ei pe acolo și… Vă spun, imaginile sunt proaspete și traumele există. Și o țineam pe soția mea de mână. Și o țineam din ce în ce mai tare cu cât se apropia momentul și soția mea era atât de fericită încât dup-aia mi-a spus: am simțit că ne-am conectat și a fost un moment extraordinar. Eu o strângem convulsiv. Dacă aveam chiloți maro în momentul acela, ar fi fost foarte buni„, povestește bloggerul Dan Cruceru.

Nou-născuții, mici, creți și vineți

Roșii la față sau vineți, cu pielea creață, fără dinți, cu gura mare și orăcăitoare. Da, ăștia sunt nou-născuții. Dacă ați trăit cu imaginea îngerească făcută de mama voastră cu privire la cum arătați când erați mici, mai bine întrebați-vă tatăl. „Nu e ca și cum a ieșit și știi că e al tău. Că nu are caracteristici care să semene: ochi albaștri, fund rotund și știi că-i al tău. Te uiți după cartonaș ca disperatul și dacă nu îi pui cartonașul pentru că nu te-ai gândit la nume, cum s-a întâmplat de exemplu la Radu și vine femeia: ok, în afară de Osmanovici îi mai pun ceva? Noroc că scrie Osmanovici și numele e destul de lung și ocupă mult și în orice colț ar fi, îl vezi. Sau iese doctorul și spune: sper că ai filmat, că așa naștere nu am mai avut până acuma…„, sunt amintirile din maternitate ale lui Daniel Osmanovici.

Cei patru tați au creat proiectul 4Dads ca să forțeze trendul tatălui implicat, al bărbatului care petrece timp alături de familia sa, care face și treburi casnice și este prezent în viața copiilor lui. Dan Cruceru, Alex Zamfir, Cezar Ionașcu și Daniel Osmanovici vor povesti despre 4Dads într-un eveniment cu public care are loc pe 23 martie, de la ora 9.30, la Movieplex Plaza.

Citește și:

AUDIO: Copii umiliți de o profesoară. „Ești grasă de nu încapi în oglindă”. Un caz care arată un fenomen de care ar trebui să ne fie rușine!

Citește mai multe despre Investigații şi Reportaje pe Libertatea.